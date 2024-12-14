鄧炳強：維護國安只有進行時、沒有完結時　會做好推廣及教育工作

國際公益法律服務協會舉行「國家安全教育認可導師」畢業禮，保安局局長鄧炳強出席並致辭，指香港國安案件不時收到外國抹黑及歪曲，望協會向世界說出真實的香港故事，並表示維護國家安全只有進行時、沒有完結時。他又稱，政府會做好國家安全推廣及教育工作，以提升市民對國家安全的認識。



保安局局長鄧炳強。(譚曉彤攝/資料圖片)

做好國安推廣及教育

鄧炳強致辭時表示，今年是香港《維護國家安全條例》生效的歷史性一年，重申維護國家安全只有進行時、沒有完結時。他指出，保安局及紀律部隊會繼續無畏無懼執法，會防範、制止、懲治危害國家安全的行為，要做好《施政報告》提及的國家安全推廣及教育措施，以提升市民對國家安全的認識，讓社會發展得以保障。