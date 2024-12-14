鄧炳強：維護國安只有進行時、沒有完結時 會做好推廣及教育工作
撰文：文維廣
出版：更新：
國際公益法律服務協會舉行「國家安全教育認可導師」畢業禮，保安局局長鄧炳強出席並致辭，指香港國安案件不時收到外國抹黑及歪曲，望協會向世界說出真實的香港故事，並表示維護國家安全只有進行時、沒有完結時。他又稱，政府會做好國家安全推廣及教育工作，以提升市民對國家安全的認識。
做好國安推廣及教育
鄧炳強致辭時表示，今年是香港《維護國家安全條例》生效的歷史性一年，重申維護國家安全只有進行時、沒有完結時。他指出，保安局及紀律部隊會繼續無畏無懼執法，會防範、制止、懲治危害國家安全的行為，要做好《施政報告》提及的國家安全推廣及教育措施，以提升市民對國家安全的認識，讓社會發展得以保障。
警務處研用無人機助空中巡邏 鄧炳強：會確保操作安全及符私隱例鄧炳強訪滬｜與上海市公安局局長會面 望持續合作、共同維護國安鄧炳強訪滬｜考察虹橋機場自助通關閘機 夜遊聖誕市集人口販賣｜23港人稱被禁錮東南亞 12人未脫險 鄧炳強：死灰復燃一簽多行｜鄧炳強：料旅客增 前線人員減少休假 加強購物點巡邏太空油｜被捕人數按年升近10倍 案件增至60宗 鄧炳強：情況嚴重