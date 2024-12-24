鄭敬基及鍾劍華等6人被列通緝名單　警方國安處懸紅$100萬通緝

警方國安處今日（24日）公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。當局指，他們分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。



警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

鄭敬基。（資料圖片）

鍾劍華。（資料圖片/張浩維攝）

對於警方國安處新增6人通緝名單，國家安全處總警司李桂華在中午的記者會指，劉珈汶以香港民主委員會身分，網上鼓吹香港從中國分裂出去，向外國要求對中國、香港制裁，例如廢除香港經貿辦特權。鍾翰林早前分裂國家、洗黑錢罪名監禁，欺騙懲教署旅遊而沒有回港，外地繼續平台例如香港獨立倡議委員會鼓吹港獨。鍾劍華煽動分裂國家、勾結外國，2024年5-6月不同平台鼓吹港獨，促外國對中國、香港制裁，要求關閉經貿辦。何良懋2022年7月不同平台，透過選舉公投要求香港自決、自治。

保安局局長鄧炳強（右）12月24日與警務處副處長（國家安全）簡啟恩（中）、警務處國家安全處總警司李桂華（左）在政總見記者。（梁鵬威攝）

至於鄭敬基則涉及要求對相關官員制裁，而張晞晴，2022年8月起在香港自由委員會鼓吹香港獨立，期間要求外國對香港實施制裁。上述案情嚴重，警方高度重視，會每人懸紅100萬。

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保安局局長鄧炳強稱，打擊對象通緝時間較長，繼續不同方式危害國家安全，不要以為身處海外就逃避責任，必然依法追捕，打擊罪犯，全力違法必究、雖遠必誅，市民應該避免與潛逃者有金錢瓜葛。

許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰正被通緝：