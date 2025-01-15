緬甸詐騙營｜兩事主遭禁錮於緬甸園區　家屬付贖金後獲准回港

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業周日（12日）帶隊急往誘拐中途站泰國，與當地政府及執法部門商討救人。卓孝業昨晚（14日）回港，指目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、1人在柬埔寨。警方今午（15日）4時召開記者會，交代拘捕一名32歲女子，涉嫌誘騙兩名本地女子到緬甸詐騙園區。被捕女子報稱為美容師，涉嫌誘騙兩名分別21歲及23歲在香港酒吧認識的女子到泰國運送現金，惟兩名事主抵達泰國後，即被安排登上一輛車及被沒收手機及護照，再輾轉送到緬甸的詐騙園區禁錮，家屬被要求繳付2.8萬美元贖金。警方指，兩名事主在家屬繳付贖金後，於1月11日安全返抵香港。



新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤表示，警方早前收到兩名女子報案，指其女兒失去聯絡，警方調查得知，兩名事主均被人誘騙到泰國，再到緬甸的園區被禁錮，家屬被要求交2.8萬美元贖金，兩名事主其後已安全回港。警方與兩名事主會面後，得到相關資料，經深入調查後拘捕涉案32歲女子，涉嫌引誘兩名事主到緬甸。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

兩事主在港酒吧認識疑犯 被誘抵泰即遭送往緬甸

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，兩名女事主分別23歲和21歲，去年12月在香港的酒吧認識一名女子，因對方表現豪爽、常請兩名事主吃喝玩樂，遂與對方建立友誼。被捕女子於12月27日提出可即日免費請兩事主到泰國旅遊，並已安排機票及酒店，兩人運送泰銖現金後可獲豐厚報酬。惟兩事主抵達泰國即被安排登上詐騙集團的車輛，更被沒收護照及手機，乘車船約十多小時後被送到緬甸詐騙園區。

兩人的家屬分別在12月30日和今年1月1日報警，警方經初步調查後，發現兩名女事主，在12月27日一同經香港國際機場離港，抵達泰國後失聯，情報顯示涉及販運人口。案件交由新界南總區重案組調查。其間兩女事主的家屬接獲訊息及電話，稱事主被禁錮在緬甸園區，要求家屬交出2.8萬美元贖金贖回兩人。警方與泰國及緬甸當區跟進，兩事主1月11日回港，警方向兩人了解詳情，根據她們提供的線索調查。

姚永勤表示，兩名事主的家屬曾繳交贖金，但他沒有透露實際金額。

警方經調查後，鎖定涉誘騙兩名事主的女子的身份，以涉嫌串謀詐騙，拘捕該名32歲本地女子，檢獲案發時她的衣著等證物。她報稱任職美容師，正被扣查，將被落案起訴「串謀詐騙」罪，警方並會就案件申請加刑。

根據兩名女事主回港後向警方提供的資料，她們在緬甸期間，被告知已被販運到園區，要從事詐騙工作，並被要求學習如何詐騙，當中有劇本設定人設及如何詐騙等。兩名事主又形容園區四周被鐵絲網包圍，並有身穿迷彩軍服、手持長槍的人駐守。兩女又指前往緬甸期間要乘車及搭船，所以並不掌握園區的實際位置。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤（中）、重案組總督察庾博瀚（左）及防止罪案辦公室總督察陳詠君（右）交代案件。（王譯揚攝）

保安局工作小組昨晚（14日）回港

家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）向保安局副局長卓孝業（右二)交請願信。（廖雁雄攝）

緬甸詐騙營近半年「復活」，政府由去年中開始接獲求助，保安局工作小組周日（12日）前往泰國跟進事件。率團的保安局副局長卓孝業表示，2022至2023年間的46名受害港人，已全部回港或無需再協助，惟新一波求助於2024年中起出現，累計有28宗個案，當中有12人未脫困，涉及7男5女（21至43歲），當中11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、1人在柬埔寨。卓孝業指小組已聯絡過大部分現時受困的港人，他們暫時沒有人身安全威脅，但人身自由受限。

卓孝業指，大多數被拐帶的港人都是在社交媒體或通信軟件受到「兜搭」，收到可得到薪高糧準、無需工作經驗的工作機會訊息，並獲得電子機票前往泰國，之後就被拐走；有部分新個案是叫當事人到日本或台灣等地帶貨，臨出發時忽然將地點改為泰國，當事人到步後被騙徒拐走。