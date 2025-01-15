緬甸詐騙營｜兩女被利誘赴泰後轉送緬甸園區禁錮　警拘32歲美容師

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。警方今午（15日）召開記者會，交代拘捕一名32歲女美容師，她涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區。



警方指，兩名事主在香港酒吧認識疑犯，對方以免費泰國遊引誘她們，又指她們協助運送現金後可獲豐厚報酬。惟兩名事主「落搭」抵達泰國後，即被轉送到緬甸的詐騙園區禁錮，家屬被要求繳付2.8萬美元贖金。警方指，兩名事主在家屬繳付贖金後，於1月11日安全返抵香港。



新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤表示，警方早前收到兩名女子報案，指其女兒失去聯絡，警方調查得知，兩名事主均被人誘騙到泰國，再輾轉送往緬甸詐騙園區被禁錮，家屬被要求交2.8萬美元贖金，兩名事主其後已安全回港。警方與兩名事主會面後，得到相關資料，經深入調查後，拘捕涉案32歲本地女子，涉嫌引誘兩名事主到緬甸。

根據保安局統計數字，自去年第二季起，共收到28名港人懷疑被誘騙去泰國的求助個案，目前已有16人安全返港。姚永勤續指，特區政府及警隊高度重視案件，並且會盡全力希望可以盡快協助他們安全返港，以及偵查相關犯罪團伙，保障香港市民的安全。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

兩事主在港酒吧認識疑犯 被誘抵泰即遭送往緬甸

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，兩名女事主分別23歲和21歲，報稱散工及無業，去年12月在香港的酒吧認識一名女子，因對方表現豪爽、常請兩名事主吃喝玩樂，遂與對方建立友誼。被捕女子於12月27日提出可即日免費請兩事主到泰國旅遊，並已安排機票及酒店，兩人運送泰銖現金後可獲豐厚報酬。

園區守衛深嚴四周有鐵絲網 有人穿軍服持長槍駐守

惟兩事主抵達泰國即被安排登上詐騙集團的車輛，更被沒收護照及手機，乘車船約10多小時後被送到緬甸詐騙園區。根據兩名女事主回港後向警方提供的資料，得人知園區內守衛深嚴，四周有鐵絲網，並有迷彩軍服手持長槍人士駐守，之後她們被逼從事詐騙工作。

兩事主被禁錮緬甸園區 家屬被要求交2.8萬美元贖人

兩人的家屬分別在去年12月30日和今年1月1日報警，警方經初步調查後，發現兩名女事主，在12月27日一同經香港國際機場離港，抵達泰國後失聯，情報顯示涉及販運人口。案件交由新界南總區重案組調查。其間兩女事主的家屬接獲訊息及電話，稱事主被禁錮在緬甸園區，要求家屬交出2.8萬美元贖金贖回兩人。警方與泰國及緬甸當區跟進，兩事主1月11日回港，警方向兩人了解詳情，根據她們提供的線索調查。

庾博瀚續指，由於案件顯示有人涉嫌誘騙他人前赴東南亞國家園區從事詐騙活動，警方立即進行深入調查，包括翻查大量閉路電視及進行情報分析後，人員迅速成功鎖定案中誘騙事主的32歲女子，並於1月13日以「串謀詐騙」罪名將其拘捕，同時亦將她犯案時所穿的衣著及有關證物全部檢取。該名姓潘女子仍在扣留調查中。她報稱任職美容師，已被落案起訴一項「串謀詐騙」罪，明日（16日）在沙田裁判法院提供。警方表示，會就案件申請加刑。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

姚永勤表示，這些被限制人身自由的港人，有部份已經回港，他們有些人繳付金錢換取自由，有一些則由園區直接放走，有些則不交代原因，就本案而言兩名事主的家屬曾繳交贖金，但他沒有透露實際金額。據了解，兩名事主的家人繳付贖金後，被園區的放置到某個地方，之後由其家人接走到曼谷機場離開。

姚永勤續指，受害人在園區期間被要求學習如何詐騙，當中有劇本設定人設及如何詐騙等。兩女又指前往緬甸期間要乘車及搭船，所以並不掌握園區的實際位置。

被問及是否有跡象一些東南亞團夥已在香港運作，姚永勤就稱沒有這方面的情報。姚表示，但新界總區除此案外，在過往12個月內亦接查另一宗東南亞案件，但該案件中受客人並不是在娛樂場所認識騙徒，警方會繼續留意這方面的資訊。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤（中）、重案組總督察庾博瀚（左）及防止罪案辦公室總督察陳詠君（右）交代案件。（王譯揚攝）

防止罪案辦公室總督察陳詠君稱，騙案種類繁多，但很多時候都是因受害人看到一些優惠、著數、筍工機會等等而萌起貪念，繼而再自願交出個人資料、銀行戶口資料等，交給騙徒辦手續，輕則會被騙徒騙走金錢，而嚴重起來就會如近期的求職騙案一般，騙徒甚至會包食宿，幫忙預訂機票，請君入甕待受害人飛抵外地，由機場外的司機直送到詐騙園區。

警方提醒，市民搵工前要提高警覺，切勿因著數而輕信求職廣告及提交個人資料。另外，利用合法、正規的招聘渠道去搵工，最好利用一些信譽良好的招聘平台。（王譯揚攝）

警方提醒，市民搵工前要提高警覺，切勿因著數而輕信求職廣告及提交個人資料。另外，利用合法、正規的招聘渠道去搵工，最好利用一些信譽良好的招聘平台，或者是勞工處這些官方部門尋找招聘廣告。最後，市民要冷靜進行風險評估。即使對一份工十分感興趣，都要自行從多方面去查核，最簡單的方法就是輸入招聘方的資料(例如電話號碼)於「防騙視伏器」網站或者應用程式，以初步評估對方是否「高危有伏」的已知詐騙單位。

如市民不幸中招，又或者懷疑自己的親友都被人「賣豬仔」的話，要立即報警求助，而入境處「協助在外香港居民小組」亦設立了（852）1868求助熱線及網上平台，讓境外香港市民求助。

入境處「協助在外香港居民小組」設立了（852）1868求助熱線及網上平台，讓境外香港市民求助。（王譯揚攝）

保安局工作小組1月14日回港

家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）向保安局副局長卓孝業（右二)交請願信。（廖雁雄攝）

緬甸詐騙營近半年「復活」，政府由去年中開始接獲求助，保安局工作小組周日（12日）前往泰國跟進事件。率團的保安局副局長卓孝業表示，2022至2023年間的46名受害港人，已全部回港或無需再協助，惟新一波求助於2024年中起出現，累計有28宗個案，當中有12人未脫困，涉及7男5女（21至43歲），當中11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、1人在柬埔寨。卓孝業指小組已聯絡過大部分現時受困的港人，他們暫時沒有人身安全威脅，但人身自由受限。

卓孝業指，大多數被拐帶的港人都是在社交媒體或通信軟件受到「兜搭」，收到可得到薪高糧準、無需工作經驗的工作機會訊息，並獲得電子機票前往泰國，之後就被拐走；有部分新個案是叫當事人到日本或台灣等地帶貨，臨出發時忽然將地點改為泰國，當事人到埗後被騙徒拐走。