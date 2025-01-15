緬甸詐騙營｜兩女被誘騙至園區　家屬繳款贖回　其他人如何脫險？

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，尚有12人未脫困。警方近期接獲兩宗失蹤人口報告，經調查後發現涉及人口販運，並拘捕一名32歲報稱美容師的女子，涉嫌誘騙兩名本地女子到泰國，再輾轉送往緬甸詐騙園區。警方調查發現兩名受害人被禁錮在詐騙園區後，家屬收到訊息要求交出2.8萬美元贖回兩人。類似的受害人是如何脫險呢？警方指，這些被限制人身自由的港人，有部份已經回港，有些人因繳付金錢換取自由，有些人則被園區直接放走，有些卻未有交代原因。



新界南總區重案組總督察庾博瀚（左）、新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤（中）、及防止罪案辦公室總督察陳詠君（右）現向傳媒簡報案情。（王譯揚攝）

警方調查得知，此案兩名受害人被誘騙到泰國後，再被詐騙集團輾轉送往緬甸詐騙園區。受害人的家屬其後收到訊息，要求繳付2.8萬美元贖金。就本案而言，兩名受害人的家屬繳交了贖金，但沒有透露實際金額。其後兩女被園區放置在某個地方，再由家屬接走到曼谷機場離開。

警方今午（15日）在記者會中表示，在當地被限制人身自由的港人，有部份已經回港，他們有些人因繳付金錢換取自由，有一些則由園區直接放走，有些則未有交代原因。

警方又指，此案兩名受害人被禁錮在園區期間，被要求學習如何詐騙，當中有劇本設定人設及教導如何詐騙等。而兩名受害人指前往緬甸期間要乘車及搭船，所以並不掌握園區的實際位置。

警方拘捕一名32歲女子，涉誘騙他人到東南亞國家詐騙。（王譯揚攝）

▼警方拘捕涉案女子時檢獲大批證物▼

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