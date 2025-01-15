緬甸詐騙營｜豪爽美容師請兩女吃喝玩樂博信任　免費遊泰國氹落搭

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區，從事電騙工作，尚有12人未脫困。警方去年底及今年初接獲兩宗失蹤人口報告，經調查後發現涉及人口販運，早前拘捕一名32歲報稱美容師的女子，涉嫌誘騙兩名本地女子到泰國，再輾轉被送往緬甸詐騙園區。警方調查發現被捕女子在酒吧認識兩名受害人，並豪爽請兩名受害人吃喝玩樂，以此建立信任，最終聲稱免費請兩女到泰國旅遊及運送現金，成功將二人輾轉運往緬甸詐騙園區。



警方在今午（15日）的記者會交代案情，並講述被捕女子如何誘騙分別21歲及23歲本地女子到泰國。被捕女子是在香港的酒吧分別認識兩名受害女子，期間被捕女子會表現得豪爽、常請兩名事主吃喝玩樂，以此與兩女建立友誼，獲得信任。

新界南總區重案組總督察庾博瀚（左）、新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤（中）及防止罪案辦公室總督察陳詠君（右）交代案情。（王譯揚攝）

其後被捕女子於去年12月27日提出，可即日免費請兩名受害人到泰國旅遊，並聲稱已安排機票及酒店，而兩人運送泰銖現金後更可獲豐厚報酬。兩受害人疑不虞有詐，遂一同前往泰國。惟兩受害人抵達泰國即被安排登上詐騙集團的車輛，更被沒收護照及手機，乘車船約10多小時後被送到緬甸詐騙園區。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

其後兩名受害人的家屬接獲訊息及電話，得知二人被禁錮在緬甸園區，並被要求交出2.8萬美元贖金贖回兩人。據了解，兩名事主的家人繳付贖金後，被園區的放置到某個地方，之後由其家人接走到曼谷機場離開。兩受害人回港後亦表示並不掌握園區的實際位置。

▼警方拘捕涉案女子時檢獲大批證物▼

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