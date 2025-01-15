緬甸詐騙營｜兩女親述園區狀況　四周圍鐵網　穿軍裝人持長槍駐守

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，尚有12人未脫困。警方去年底及今年初接獲兩宗失蹤人口報告，經調查後發現涉及人口販運，早前拘捕一名32歲報稱美容師的女子，涉嫌誘騙兩名本地女子到泰國，再輾轉被送到緬甸詐騙園區。警方調查發現兩名受害人的家屬繳付贖金後，兩女被園區放置在某個地方，由家屬接走到曼谷機場離開。兩女回港後亦向警方講述園區的環境，以及在園區被迫從事詐騙活動。



警方今午（15日）在新界南總部交代案情。（王譯揚攝）

被捕32歲美容師於去年12月27日提出，可即日免費請兩名受害人到泰國旅遊，並已安排機票及酒店，而兩人運送泰銖現金後可獲豐厚報酬。兩人不虞有詐答允，並同日前往泰國。惟二人抵達泰國即被安排登上詐騙集團的車輛，更被沒收護照及手機，乘車船約10多小時後被送到緬甸詐騙園區。

根據兩名女受害人回港後向警方提供的資料，得知園區內守衛深嚴，四周都有鐵絲網包圍，並有身穿迷彩軍服、手持長槍人士駐守。二人被禁錮在緬甸詐騙園區後，亦被要求學習如何詐騙，當中有劇本設定人設及教導如何詐騙。

▼警方拘捕涉案女子時檢獲大批證物▼

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤（中）、重案組總督察庾博瀚（左）及防止罪案辦公室總督察陳詠君（右）交代案件。（王譯揚攝）

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