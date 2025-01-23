元朗命案︱勝和男被斬死　泰媒指兩疑犯機場被拒入境　港警帶回港

元朗喜業街周三（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子，離開喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人駕車持刀包抄，亂刀斬死。



據泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）扣留兩名涉案男子。報道指，兩人乘坐國泰航空航機抵泰，他們被拒絕入境及扣留於機場拘留所，今午兩人由香港警方帶回港。



兩名涉案疑犯在泰國蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）被拒入境。（BangKok Post / 來源:：Wassayos Ngamkham）

▼閉路電視拍得案發經過



4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後有約10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

元朗謀殺及傷人案發生在周三（22日）清晨5時許，24歲姓陳男子、28歲姓鄭男子及另外兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

有閉路電視拍下案發經過，其中一名男事主登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬兩男。兩男事主分頭逃走，其中白衣男事主其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車逃走，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

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新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几交代案件。（陳浩然攝）

24歲姓陳男事主身中多刀，送院後不治；至於28歲姓鄭男事主亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人結怨而埋下殺機。

消息人士指出，24歲陳姓死者暱稱「師父仔」，有勝和背景，主要盤踞於南邊圍，追隨頭目「阿南」。同時，他亦與佐敦勝和頭目「左口」門生「Mary」有關連。消息人士透露，師父仔追隨的兩名勝和頭目，其中一人近日與新義安人士有糾紛，並引發1月12日尖沙咀樓上吧毆鬥事件；師父仔亦早於2023年曾與新義安的人在元朗喜業街樓上吧有過衝突，但其遇襲的原因仍有待調查。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

▼事後警方封閉現場調查



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

與死傷者同行的兩名女子，乘警車往警署協助調查。（蔡正邦攝）

▼1月12日尖沙咀樓上吧傷人案



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▼2023年11月25日元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內多人爭執打鬥



2023年11月25日，元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。站在最後方的白衣牛仔褲男子，據知為師父仔。

警方高度重視案件，據知有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，將一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，以打擊黑幫氣焰。

警方在facebook專頁表示，為打擊三合會活動及堵截其收入來源，有組織罪案及三合會調查科人員聯同各總區刑事總部、機動部隊及交通部，周三（22日）展開代號為「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，警方共派出超過900名人員，突擊搜查多個地點及處所，拘捕多人及進行大規模掃蕩，行動仍在進行中。

警方同時重申打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何非法活動。

▼1月22日，警方到元朗炮仗坊的麻雀館受水車館街萬金中心樓上的娛樂場所展開行動



元朗謀殺及傷人案後，警方1月22日起展開「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊黑幫氣焰。1月22日晚上，大批警員到元朗炮仗坊的麻雀館查牌。（林振華攝）