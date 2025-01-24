元朗命案︱警拘捕多兩名新義安背景男子　至今共6人落網

元朗喜業街周三（22日）發生謀殺及傷人案，有黑社會背景「和勝和」的24歲男子在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，遭眾刀煞駕車包圍，亂刀斬死。警方昨日（23日）公布已拘捕4人，今日（24日）警方在facebook專頁指再拘捕兩人，案件至今累計已有6人落網。消息指，被捕兩名男子分別26歲姓趙及23歲姓卓，二人均有屯門新義安背景。其中趙男暱稱「花生」，跟隨新義安「華Dee」；卓男暱稱「阿強」，跟隨新義安「跛手」。



兩名在泰國落網的疑犯被當局拒絕入境，昨日（23日）乘坐航機回港被捕。

警方昨日（23日）交代案情時指已拘捕4名涉案本地男子（20至29歲），並在一名疑犯的住所內檢獲672粒懷疑「太空油毒品」煙彈。據悉，其中3人案發後買機票潛逃泰國，警方及時在香港機場截獲1人，通報泰國當局後，另外2人在曼谷機場被拒入境。初步相信，兇案涉及積怨及感情糾紛，惟確實動機仍有待調查。由於案件兇殘，警方會一連5日展開「犁庭掃穴」反黑行動，不排除有更多人被捕。

早前被捕的4名男子全部報稱無業，有三合會背景，正被扣查。初步調查相信4人均為兇徒，他們與其餘在逃人士，同屬一個活躍新界區的黑社會幫派。警方正追緝其他涉案人士，呼籲任何人如果目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-3356與新界北總區重案組第一A隊調查人員聯絡。

▼閉路電視拍得案發經過▼



4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

元朗謀殺及傷人案發生在本周三（22日）清晨5時許，24歲姓陳男子、28歲姓鄭男子偕兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

有閉路電視拍下案發經過，其中一名男事主登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬2人。他們分頭逃走，其中白衣男事主其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

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該名24歲姓陳男事主身中多刀，送院後不治；至於28歲姓鄭男事主亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人結怨而埋下殺機。

據泰國傳媒報道，其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，周三傍晚在曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）拘捕2人（均為21歲）。報道指，兩人乘國泰航空航機抵泰，被拒絕入境及扣留於機場拘留所，昨日下午由香港警方帶回港，隨即拘捕。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

消息人士指出，24歲陳姓死者暱稱「師父仔」，有勝和背景，活躍於南邊圍，追隨頭目「阿南」。同時，他亦與佐敦勝和頭目「左口」門生「Mary」有關連。消息人士透露，師父仔追隨的兩名勝和頭目，其中一人近日與新義安人士有糾紛，並引發1月12日尖沙咀樓上吧毆鬥事件；師父仔亦早於2023年曾與新義安的人在元朗喜業街樓上吧有過衝突，但其遇襲的原因仍有待調查。

▼事後警方封閉現場調查



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

與死傷者同行的兩名女子，乘警車往警署協助調查。（蔡正邦攝）

▼1月12日尖沙咀樓上吧傷人案



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▼2023年11月25日元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內多人爭執打鬥



2023年11月25日，元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。站在最後方的白衣牛仔褲男子，據知為師父仔。

警方高度重視案件，據知有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，將一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，以打擊黑幫氣焰。

警方在facebook專頁表示，為打擊三合會活動及堵截其收入來源，有組織罪案及三合會調查科人員聯同各總區刑事總部、機動部隊及交通部，周三（22日）展開代號為「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，警方共派出超過900名人員，突擊搜查多個地點及處所，拘捕多人及進行大規模掃蕩，行動仍在進行中。

警方同時重申打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何非法活動。

▼1月22日，警方到元朗炮仗坊的麻雀館受水車館街萬金中心樓上的娛樂場所展開行動



元朗謀殺及傷人案後，警方1月22日起展開「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊黑幫氣焰。1月22日晚上，大批警員到元朗炮仗坊的麻雀館查牌。（林振華攝）