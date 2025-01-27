火炭奪命工傷︱遺孀悼念亡夫食不安寢夜不能寐　憂心供樓壓力

李姓（60歲）工人上周五（24日）在火炭松頭下路及拔子窩街一個地盤，懷疑拆卸鐵架時遭工字鐵擊中從高處墮下斃命。死者遺孀及兒子今日在工業傷亡權益會陪同下，到沙田富山殮房辦理認屍手續。遺孀痛哭流涕，要由他人攙扶步出。工權會總幹事蕭倩文表示，李氏夫婦非常恩愛，遺孀飽受打擊，食不安寢夜不能寐，現時更擔心供樓壓力，將就恩恤事宜繼續與死者所屬公司商討。



工權會總幹事蕭倩文（右一）指，火炭奪命工傷死者遺孀（右二）食不安寝夜不能寐，認屍哀傷痛哭，悼念亡夫之餘，憂心供樓壓力。（馬耀文攝）

死者與太太非常恩愛，蕭倩文指死者曾向太太承諾「養到你80歲」，意外對遺孀打擊很大，連日來「完全冇食嘢、冇瞓覺」，加上她有情緒病要長期覆診食藥，故此深感憂慮。

蕭續指，李家目前憂心供樓壓力，因為樓宇買入兩年，還要負擔近20年供款，原本倚靠死者每月40,000多元收入，如今只有兒子萬多元，實不足以應付。工權會表示死者所屬公司當日提供了慰問金，將繼續與對方商討提供更多協助。

死者遺孀及兒子今日在工業傷亡權益會陪同下，到富山殮房認屍。遺孀痛哭流涕，由他人攙扶步出。（馬耀文攝）

紅色箭咀所指疑為未焊接好工字鐵，當時撞向事主致其墮地。事主遺體以白布覆蓋，身旁地面遺下血迹。（工聯會提供）

事發於上周五（24日）下午1時14分，60歲姓李男事主據報倒臥在松頭下路與拔子窩街交界一地盤內。救援人員接報趕至，證實李男已當場死亡。警方經初步調查，相信他在一個約4米高的升降台上工作期間，被4米高、4.7噸重的工字鐵擊中，從升降台墮下到地面。

據了解，死者已從事建造業多年。農曆新年將至，本來打算25日收爐，之後趁新年到內地探望其年屆90歲的母親，惜在收爐前一日遭遇橫禍，最終未能成行，更與母親和妻兒天人永隔。

仵工晚上到涉事地盤將事主遺體舁送殮房。（王譯揚攝）

勞工處事後稱高度關注意外。意外中，一名男工在一升降工作台上拆除一支工字鐵時，被懸吊起的拆除部分擊中，並從該工作台墮下到地面，當場證實不治。處方在得知意外發生後，已即時派員到意外現場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行拆除工字鐵的工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

大判華營建築則對事件表示深感傷痛，並向家屬致以衷心慰問。公司已向工友家庭提供即時援助，以作應急之用，並會與分判商盡力協助及照顧家屬需要。此外，華營建築對事件表示高度關注，會全力配合有關部門的調查工作，亦會檢視所有在建地盤的安全情況、有關工序及安全措施等，確保施工安全。由於事件仍在調查當中，華營建築不便透露細節。

涉事蜘蛛式高空作業平台。（工聯會提供）