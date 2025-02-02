新界北總部一男警為新款佩槍上彈時走火　發射一發子彈幸無傷亡

昨日（2月1日）大年初四，發生警員佩槍走火意外。警方表示，一名隸屬新界北總區的男警務人員，昨晚在新界北總區總部上彈區，為一支佩槍上彈時，懷疑意外走火，發射一發子彈，事件中無人受傷。警方重申，警隊就使用裝備有嚴格的規定，案件現正由新界北總區快速應變部隊跟進。消息稱，涉事佩槍為新款的半自動手槍。



根據資料顯示，警方於去年新引入的兩款中國製曲尺手槍，分別是CS/LP5半自動手槍和CF98-A式半自動手槍。



警隊去年引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）半自動手槍。（資料圖片：鄭子峰攝）

近年發生多宗警員佩槍走火意外。1月11日下午，一名隸屬跑馬地分區的女警，在跑馬地分區警署上彈區，為一支佩槍退出子彈時，懷疑意外走火，發射一發子彈。據悉，該名警員手指被夾傷，清醒被送往律敦治醫院治理，案件交由灣仔警區重案組第一隊跟進。據了解，涉事槍枝並非去年新引入的國產手槍CF98-A及CS/LP5，而是舊式佩槍。

去年7月10日，一名隸屬牛頭角分區的男警，在牛頭角分區警署上彈區，為一支左輪佩槍上彈時懷疑意外走火，發射一發子彈。事件中無人受傷。另外，在2023年11月13日，一名機場特警人員，在機場警署上彈區將日常必備的GLOCK 17手槍上彈，上膛後意外觸碰板機，向防彈牆發射一發子彈，同樣無人受傷。

警隊去年引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）。（資料圖片：鄭子峰攝）