元朗雙屍｜屋主老邁半年前始用電動輪椅　街坊：農曆年起未見過佢

元朗振興新村今晚（11日）揭發雙屍案，兩名男子倒斃在一間村屋。有街坊向《香港01》透露，其中一名屋主死者，是人稱「文叔」的年邁老翁，過往見到面均會打招呼，半年前他開始要使用電動輪椅代步，自今年農曆新年起已不見其蹤。據悉，今晚是孫兒上門探望，始揭發事件。



元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內，警員封鎖現場調查。（左朗星攝）

街坊稱，「文叔」年屆九旬，以前居於錦田，遷入振興新村已逾20年，與妻子育有年約60至70歲的兒子，惟其妻子已入住老人院，單位現時由「文叔」居住。涉事村屋外，掛有一間食店的招牌，街坊指食店已結業逾10年。

其中一名女街坊稱，「文叔」以往會踩三輪單車外出，但自從約半年前開始，出外時要使用電動輪椅。過去他會在村屋煮飯，與街坊碰面時會互相打招呼，惟街坊自今年農曆新年開始，已不見其蹤，以為他搬到別處「或者去咗醫院」。

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內，警員封鎖現場調查，涉事村屋外放有輪椅和雜物。（左朗星攝）

雙屍案揭發後，大批警員到場調查，又翻查村口的閉路電視影像。街坊稱，聽聞警方翻查閉路電視後，發現「文叔」的孫兒曾經到場，發現事件後報警。

警方在今晚（11日）約8時12分，接獲一名男子報案，指兩名男子昏迷倒臥在振興新村一間村屋內。救護員接報趕至，證實兩名事主死亡，現正調查事件。

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內。街坊指其中一名死者近半年要以電動輪椅代步，現場所見，涉事村屋內放有一部電動輪椅。（左朗星攝）

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內，警員翻查村口閉路電視片段。（王譯揚攝）