元朗三代命案｜死者女親友到富山殮房認屍 神情哀傷 雙手掩面
撰文：林澤鋒 黃偉民
出版：更新：
元朗振興新村周二（11日）晚上發生雙屍命案，一對93歲及69歲父子被發現伏屍在村屋單位內；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在距離振興新村約500米外的朗屏邨墮樓身亡。今日（12日）早上11時許，死者的2名女親友在警員陪同下到沙田富山公眾殮房認屍，二人神情哀傷，雙手掩面。
今日（12日）早上10時左右，約20名警方機動部隊及重案組探員，再到振興新村雙屍案現場，繼續以藍色膠帶封鎖村屋調查。機動部隊在村屋附近一帶搜索，翻看雜物及路邊隙縫，似乎在找尋涉案物品。其後警員在涉案村屋外200米位置的路邊，檢獲一把紅色膠柄的鎅刀。另一批機動部隊人員亦重返朗屏邨一帶搜證。
重案組及機動部隊在振興新村調查及搜證
+1
重案組及機動部隊人在朗屏邨調查及搜證
▼2月11日振興新村雙屍案▼
警方於周二（11日）晚上8時12分接報指，有兩人昏迷倒臥在振興新村內一村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡；及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案數分鐘後，警方再接獲元朗朗屏邨悅屏樓有人墮樓。消息稱，警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。
據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲父子，兩人姓文；至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，為93歲文叔的孫兒、亦即69歲死者的兒子。3名死者為文氏三代。
元朗三代命案｜重案續查兩現場 PTU擴大搜索 村外200米檢鎅刀元朗三代命案｜九旬翁曾開食肆 為人節儉拾剩菜食 拒賣地打官司元朗三代命案｜消息稱振興新村屋內檢利器 爺及父疑頭部致命傷元朗三代命案｜九旬翁與兒伏屍村屋 19歲孫朗屏邨墮斃 重案調查元朗雙屍｜屋主老邁半年前始用電動輪椅 街坊：農曆年起未見過佢元朗振興新村雙屍｜兩男倒臥屋內 警初步估計為父子關係