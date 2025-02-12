元朗三代命案｜死者女親友到富山殮房認屍　神情哀傷　雙手掩面

元朗振興新村周二（11日）晚上發生雙屍命案，一對93歲及69歲父子被發現伏屍在村屋單位內；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在距離振興新村約500米外的朗屏邨墮樓身亡。今日（12日）早上11時許，死者的2名女親友在警員陪同下到沙田富山公眾殮房認屍，二人神情哀傷，雙手掩面。



死者的2名親友到沙田富山公眾殮房認屍，神情哀傷，雙手掩面。(黃偉民攝)

死者的2名親友到沙田富山公眾殮房認屍。(黃偉民攝)

死者的2名親友到沙田富山公眾殮房認屍。(黃偉民攝)

死者的2名親友到沙田富山公眾殮房認屍，神情哀傷，雙手掩面。(黃偉民攝)

死者的2名親友到沙田富山公眾殮房認屍，神情哀傷，雙手掩面。(黃偉民攝)

警員陪同死者家屬到場。(黃偉民攝)

今日（12日）早上10時左右，約20名警方機動部隊及重案組探員，再到振興新村雙屍案現場，繼續以藍色膠帶封鎖村屋調查。機動部隊在村屋附近一帶搜索，翻看雜物及路邊隙縫，似乎在找尋涉案物品。其後警員在涉案村屋外200米位置的路邊，檢獲一把紅色膠柄的鎅刀。另一批機動部隊人員亦重返朗屏邨一帶搜證。

重案組及機動部隊今早（12日）再到命案現場。（蔡正邦攝）

重案組及機動部隊在振興新村調查及搜證



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重案組及機動部隊人在朗屏邨調查及搜證



▼2月11日振興新村雙屍案▼



食環署仵工將爺爺及父親遺體運上「黑箱車」。

警方於周二（11日）晚上8時12分接報指，有兩人昏迷倒臥在振興新村內一村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡；及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案數分鐘後，警方再接獲元朗朗屏邨悅屏樓有人墮樓。消息稱，警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。

據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲父子，兩人姓文；至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，為93歲文叔的孫兒、亦即69歲死者的兒子。3名死者為文氏三代。

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）