【幣少被捕】再現深水埗晒金牛　消息：有人認被塑造推高虛擬幣價

年僅24歲的「幣少爺」黃鉦傑，捲入深水埗掟錢風波，隨即被警方拘捕，今日（18日）凌晨獲准保釋。幣少被捕後兩日，名為「Filecash coin」（FCC）的加密貨幣單日急插七成，其後再暴跌四成，價格極為波動。近年以加密貨幣專家身份自居的幣少，原來在半年前曾離奇遇襲，其後不減高調，向大眾分享致富心得。直至上周捲入深水埗掟錢風波，幣少仍堅稱：「我係清白」。然而，高調背後，據了解，有人在言談間向警方透露，自己只不過是「被塑造出來」的人，目的是要在短時間內，推高某虛擬貨幣的價格。據了解，重案組接手跟進案件後，目前正調查他掟錢動機，並會盡快追捕當日在現場的兩位人物。假若有「幣少苦主」報案，重案也會一併跟進。 幣少爺昨晚獲釋後，今午再到深水埗北河飯店找明哥商討派飯事宜，進入飯店前，曾出示一批金牛，繼續高調。

幣少爺再到深水埗，大批街坊圍觀。（郭倩雯攝）

幣少爺約下午二時來到深水埗，一邊開fb做 live 一邊走向「北河同行」飯店，跟明哥握手，並入內商討派飯細節。幣少保持高調，揚出一疊準備買飯卷的金牛，其間吸引了大批市民到場，有市民以為幣少爺會再派錢，警方在場拍攝情況及維持秩。

幣少一度被押回其獨立屋寓所搜屋。（資料圖片／林振華攝） 暫獲保釋 案件交重案組跟進 黃鉦傑前日（16日）下午在深水埗黃金商場被捕後，先後被搜車、搜屋及帶往警署，他遭扣查近34小時後，至今日（18日）凌晨1時許終獲准保釋，案件列作「在公眾地方行為不檢」，交由深水埗警區重案組跟進，他須於明年（2019年）一月下旬向警方報到。幣少爺避過耳目返抵西貢住所附近停車場後，即時在facebook開live「報平安」，稱並無被打，更揚言：「想開返個記者招待會，交代返成件事嘅始末。」

幣少曾透露自己遇襲，並上載相關相片。（FaceBook圖片） 消息：有人透露被操控 消息指，有人曾向警方透露，自己是被塑造出來，目的是要在短時間內，推高某虛擬貨幣的價格。警方正調查掟錢的動機，以及找出背後涉及的不同人物，包括親自掟錢的「神秘人」以及早已預備好、拍攝掟錢過程的人，並就幣涉及擾亂公眾秩序一案，向律政司諮詢意見。 FCC貨幣曾急升 幣少被捕後急跌 不時在網上炫富的幣少，愛上載其林寶堅尼跑車、大量現金及西貢獨立屋的相片，曾向網民推銷二萬多元的挖礦機及開班教學，賺取收入。據幣少所指，其「致富」之路由Bitcoin開始，並向大眾推介可挖出「Filecash coin」（FCC）加密貨幣挖礦機。 根據Etherscan網站，FCC總發行量為2,100萬顆，但合共只有69個錢包持有，擁有者甚少。FCC於今月初於內地交易平台「幣虎」上市，短短數日由0.3美元暴升至逾14美元，歷史高價為$14.69美元；幣少被捕後，FCC即一日暴跌7成，其後再暴跌四成，價格有極大波動。

（FaceBook圖片） 半年前凌晨遇襲 幣少曾於今年9月中於Facebook上載入院相片，相片顯示他一度戴上氧氣罩送院，其後躺在病床上，身上紅腫有瘀血，他於留言中透露，半年前「因為教人玩而比人打」。警方指，於5月13日凌晨約1時半接獲報案，指一名24歲姓黃男子於荃灣柴灣角街一休憩公園被兩至三名男子以手襲擊，原因不明。報案人清醒送仁濟醫院治理。案件列「普通襲擊」，報案人其後表示無需警方協助。