【酒店殉情】男情人沒遺書凌晨死亡　早上獲救女涉買藥暫控謀殺

是雙雙為愛殉情，還是案中有案？灣仔道利景酒店上周四發生婚外情男女仰藥昏迷案，男死女獲救。案件原列作自殺案處理，經警方深入調查後，案件有突破性進展，暫改列作謀殺案。獲救的59歲女事主今日（24日）被捕，她被暫控一項謀殺罪，案件將於周三（26日）在東區裁判法院提堂。據悉，男死者早於周四凌晨死亡，而他在事前也沒向親友提及有死念。而在酒店內檢獲的安眠藥等證物，都是由女傷者購買及拿到酒店內的。

重案組調查五日 平安夜拘女事主

上周四（20日）上午10時48分，灣仔利景酒店職員報案指一對男女在房間內昏迷。據了解，涉事男女各有家室，但展開了一段婚外情，當時指他們疑因出軌壓力相約服藥自殺。62歲男事主現場證實死亡，59歲女事主半清醒被送往律敦治醫院治理，其後被轉送往東區尤德夫人那打素醫院。

警方經進一步調查後，相信該名男子曾飲用懷疑內含藥物的飲品，而該名女子曾服藥企圖自殺。經過連日調查後，案件有突破性進展。警方今日將案件改列作謀殺案，生還的女子涉嫌謀殺被捕，已被暫控一項謀殺罪，案件將於周三在東區裁判法院提堂。警方已為死者安排驗屍，但致命原因有待進一步毒理化驗。灣仔警區重案組正調查案件。

據悉警方相信男方未必想自殺

翻查資料，集體自殺個案，若有人死去、有人生還，生還者一般會以「協同自殺」的罪名拘捕，若有足夠證據，多會被落案控以誤殺罪。今次的案件中，男女在酒店殉情尋死，男方死去，而女方留下遺書，送院後救回，翌日清醒轉院。據了解，警方連日調查後，相信男死者在事發時未必真正想自殺，所以今日落案控以該女子謀殺。

自殺工具全由女方購買 暫未發現男方自殺動機

據悉，案發當日，警方在酒店房內檢獲滴露、牛肉刀、安眠藥、威士忌等證物。經調查發現，有關工具都是由女傷者購買及帶到酒店。至於兩人的自殺動機，據知暫時只發現女方在fb曾表示萌死念，但在男死者的不同紀錄、留言，或跟親友的通訊內，也暫沒相關發現。

此外，經調查後發現，男死者大約是在上周四凌晨死去，而事隔多個小時後，職員發現房間有異樣報案，至當日早上，女事主仍是半清醒。而且，女事主懷疑在男方死後，曾於凌晨時份更新fb，包括更換個人頭像及封面照片為兩人的合照，疑因此令警方起疑。