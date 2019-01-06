【追車劈人】太子道東攔車斬人案　警凌晨拘七男

昨午（5日）新義安同門再發生內訌！一輛平治車於太子道東遭兩輛寶馬追擊，及後七名刀手從寶馬車上跳下，持刀襲擊平治及車內乘客。警方今日凌晨於全港各區拘捕7人，目前案件仍在調查中，不排除日後更多人被捕。

昨午（5日）太子道東一輛平治突遭兩輛寶馬追擊，約七名刀手從寶馬衝出襲擊平治車內四男。東九龍總區反三合會行動組人員今日（6日）凌晨採取行動，於馬鞍山、青衣、旺角、將軍澳及觀塘，拘捕7名年齡介乎24至31歲的本地男子，7人現時正被扣留調查，拘捕行動仍在進行中，警方不排除日後更多人被捕。

警方表示，昨午(5日)3時半，一輛私家車駛經在黃大仙太子道東彩虹邨外時，被另外兩輛私家車截停，其後該兩輛私家車上七名男子下車，以刀及鐵通襲擊車內兩名分別姓蔡及姓馬的乘客，兩人分別手及背受傷，七名男子及後登上其中一輛私家車逃去。警方於約十分鐘後再接獲報案，指在牛頭角協調道105號外，發現一輛私家車形跡可疑，車上無人。警方在車內檢獲刀、鐵通、鐵鎚、天拿水、火機、口罩及手套，懷疑與傷人案有關。經初步調查，案件列傷人案。有傳涉事平治私家車的車底被人安裝追蹤器。有江湖人士透露，近日有黑幫人士利用GPS追蹤器以便追蹤及埋伏他人。據了解，有關追蹤器在淘寶輕易購得，黑幫近年開始使用，用途包括追蹤仇家以便伏擊、監控毒品快餐車等派貨位置等。

淘寶GPS追蹤器百元入手

記者翻查網上資料，發現淘寶網有多種不同的汽車GPS追蹤器售賣，價格主要由138元人民幣至400元人民幣不等，這些追蹤器標榜「小巧」及「準確」，體型與打火機相約，可放置於汽車多個不同位置，包括副座駕下方、後車箱及雜物箱內等等，再以手機下載特定程式，以地圖形式實時查看追蹤器位置，部份追蹤器更可以接收聲音。

電波干擾器阻GPS裝置

資深私家偵探張大偉指，以GPS定位器作追蹤方法已沿用多年，亦已非常普遍，通常於汽車內放置GPS定位器均是「自己人查自己人」，因需要將裝置放於在車上，再追蹤對方定位；他又指追蹤器較少放置「車底」等位置，因有汽車金屬阻隔，難以接收訊號。張大偉表示，雖然淘寶網上百多元便可購入追蹤裝置，惟部份追蹤器材設計上需要配合其他配套，如電話卡等等，方可使用，有別上萬元的「進口」裝置，直指「一分錢一分貨」。另外他又指，若要阻止定位裝置發揮，可用電波干擾器阻止對方接收訊號。

七刀手攔車狂劈平治 傷人後逃去

昨午(5日)下午3時許，一輛白色平治私家車沿太子道東行駛至彩虹邨對開馬路時，突然被兩輛銀色寶馬追撞截擊，寶馬車上至少七名戴口罩及Cap帽的刀手跳下，衝向被截停路邊的白色平治，再以利刀狂襲擊平治車內乘客，車上一名24歲男子受傷，另一名男子則輕傷。七名刀手及後登上一輛私家車逃去無蹤，現場遺下一把利刀及一輛套上假車牌的寶馬。據悉此次持刀傷人事件，被襲擊的是將軍澳新義安頭目「少君」的門生，初步懷疑刀手為尖沙嘴新義安成員。