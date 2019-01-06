【奪命GOGOVAN】車隊老闆爆業界辛酸　低價吸的士客司機動輒中招

前日（4日）晚上，黃大仙龍翔道發生奪命交通意外，一輛印有GOGOVAN字眼的客貨車自炒撞壆，車內一名32歲女乘客飛出車外慘死。事件再次引起市民討論有關第三保者責任保險、貨物定義及提供貨運服務平台公司的壟斷問題。有曾加盟GOGOVAN、現為車隊老闆的司機大爆業界辛酸，指GOGOVAN以濫收司機及低價召車壟斷市場，除衍生司機服務質素參差問題，亦吸引大量「的士客」召車，司機接單時惶恐不安，擔心接中「放蛇單」；該司機亦大爆GOGOVAN隨意及無理封鎖司機帳號，令司機生計雪上加霜。

擁有自己車隊的鄭怡銳，早年曾是GOGOVAN其中一名登記司機，他認為GOGOVAN以低價召車方式及龐大車隊招客，變相降低了入行門檻，「有部車就可以入行，GOGOVAN唔會評估司機經驗同質素，業界多咗啲P牌，或者兼職司機或公司入行搵外快」，他指這些司機並不熟悉行業運作，亦不熟路，質素參差。鄭指，以目前GOGOVAN約有數萬個登記戶口估計，其業務已佔整個貨運服務行業七至八成，屬壟斷局面，「最大兩間係GOGOVAN同LALAMOVE，十有九個司機都有登記過，有戶口喺度，不過有冇經常用就唔清楚」。

鄭怡銳表示，客人為了成功截車，「冇貨都話有貨」，司機難以提防。 （資料圖片）

憂遭警放蛇 主動提出不收費

低價亦衍生「的士客」問題，由於GOGOVAN價錢比的士便宜，吸引不少「的士客」，變相令司機容易掉進載客取酬的陷阱，觸犯法例，「乜嘢係貨，好睇個客點講，如果個客話冇貨，或者得一個手袋一個行李，我哋一般都唔接，避得就避，因為好驚係放蛇」。可是，客人為了成功截車，變得更「聰明」，「冇貨都話有貨，司機去到見到佢得一個袋，咁究竟車唔車佢好呢？呢個時候唔車又好嘥油錢」，而平台亦不會干涉貨物種類及體積。鄭怡銳指放蛇行動，令司機每日接單均提心吊膽，他曾聽說有司機收到自稱沒有貨的單，女乘客上車後，司機已全程惶恐緊張，當到達目的地時，女乘客一度在手袋內搜尋東西，司機害怕她將會拿出警察委任證，故立即向她說：「小姐，呢程唔收你錢，你可以走喇」，女乘客笑言只是在手袋內找電話，最終付上車資。

司機曾遇「放蛇單」 中途站卸貨後警表明身分

鄭又指，曾聽說有同行接到要求設中途站的單，由起點至中途站期間，客人的確帶有貨物，惟客人在中途站「卸貨」，結果中途站至終點沒有載貨，原來客人是一名「放蛇」警員，司機「斷正」被捕，「你估唔到佢用呢一招嚟捉無貨載客取酬」。