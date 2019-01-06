【奪命GOGOVAN】車隊老闆爆業界辛酸　低價吸的士客司機動輒中招

前日（4日）晚上，黃大仙龍翔道發生奪命交通意外，一輛印有GOGOVAN字眼的客貨車自炒撞壆，車內一名32歲女乘客飛出車外慘死。事件再次引起市民討論有關第三保者責任保險、貨物定義及提供貨運服務平台公司的壟斷問題。有曾加盟GOGOVAN、現為車隊老闆的司機大爆業界辛酸，指GOGOVAN以濫收司機及低價召車壟斷市場，除衍生司機服務質素參差問題，亦吸引大量「的士客」召車，司機接單時惶恐不安，擔心接中「放蛇單」；該司機亦大爆GOGOVAN隨意及無理封鎖司機帳號，令司機生計雪上加霜。
由於貨Van司機多屬自僱人士，即使加盟貨運平台，工作時亦難有保障。 （梁銘康攝）
擁有自己車隊的鄭怡銳，早年曾是GOGOVAN其中一名登記司機。（林振華攝）
擁有自己車隊的鄭怡銳，早年曾是GOGOVAN其中一名登記司機，他認為GOGOVAN以低價召車方式及龐大車隊招客，變相降低了入行門檻，「有部車就可以入行，GOGOVAN唔會評估司機經驗同質素，業界多咗啲P牌，或者兼職司機或公司入行搵外快」，他指這些司機並不熟悉行業運作，亦不熟路，質素參差。鄭指，以目前GOGOVAN約有數萬個登記戶口估計，其業務已佔整個貨運服務行業七至八成，屬壟斷局面，「最大兩間係GOGOVAN同LALAMOVE，十有九個司機都有登記過，有戶口喺度，不過有冇經常用就唔清楚」。
鄭怡銳表示，客人為了成功截車，「冇貨都話有貨」，司機難以提防。 （資料圖片）
憂遭警放蛇 主動提出不收費
低價亦衍生「的士客」問題，由於GOGOVAN價錢比的士便宜，吸引不少「的士客」，變相令司機容易掉進載客取酬的陷阱，觸犯法例，「乜嘢係貨，好睇個客點講，如果個客話冇貨，或者得一個手袋一個行李，我哋一般都唔接，避得就避，因為好驚係放蛇」。可是，客人為了成功截車，變得更「聰明」，「冇貨都話有貨，司機去到見到佢得一個袋，咁究竟車唔車佢好呢？呢個時候唔車又好嘥油錢」，而平台亦不會干涉貨物種類及體積。鄭怡銳指放蛇行動，令司機每日接單均提心吊膽，他曾聽說有司機收到自稱沒有貨的單，女乘客上車後，司機已全程惶恐緊張，當到達目的地時，女乘客一度在手袋內搜尋東西，司機害怕她將會拿出警察委任證，故立即向她說：「小姐，呢程唔收你錢，你可以走喇」，女乘客笑言只是在手袋內找電話，最終付上車資。
司機曾遇「放蛇單」 中途站卸貨後警表明身分
鄭又指，曾聽說有同行接到要求設中途站的單，由起點至中途站期間，客人的確帶有貨物，惟客人在中途站「卸貨」，結果中途站至終點沒有載貨，原來客人是一名「放蛇」警員，司機「斷正」被捕，「你估唔到佢用呢一招嚟捉無貨載客取酬」。
本月4日，龍翔道發生一宗GOGOVAN奪命意外，客貨車自炒撞壆後，32歲女乘客飛彈出車慘死。
不滿平台無理封鎖司機帳號
鄭先生不滿GOGOVAN隨意及無理封鎖司機帳號，「有個師兄分享，話有個客打嚟話無貨，一路冇人接，支order係咁畀人掟出嚟，師兄諗住做好心，打上台講，話呢個客堅持話冇貨，提醒同行可能係放蛇單，但俾GOGOVAN永久封鎖佢帳號，你冇得駁佢」。他表示，若司機被停帳號，需繳付1,000元開通，或以購買帳號、換車牌及電話號碼，甚至以另一個登記名稱等方式繼續接客。
GOGOVAN以低價及容易call車作招徠，最終吸引不少「的士客」光顧。
GOGOVAN壟斷業界 「司機咪變咗受佢哋氣囉」
提到保險問題，鄭怡銳更是無奈，「相信冇一個台會幫司機買保險，都係司機上身，保險咁貴點會幫我哋買丫，最多都係出下口術，話出咗事有咩意外，睇下公司點幫你呢啲」。由於司機多屬自僱人士，工作時難有保障，他不滿GOGOVAN對司機態度飄忽，「有威水史咪話我旗下啲司機點點點，到出意外就唔關佢哋事」，鄭強調他們並非替GOGOVAN打工，「佢只係一個平台，我哋自己出部車做嘢，係老細嚟」。對於GOGOVAN的霸權，業界早有怨氣，「有加盟嘅又驚俾佢停機，冇加盟嘅就驚俾佢影響生意」，鄭指，現時很多車隊均以GOGOVAN的價錢作標準，令新興車隊難以提高價錢以改善服務質素，「GOGOVAN成立初期，聲稱幫啲司機，令佢哋唔使再受傳統台嘅氣，但依家佢成為壟斷，司機咪變咗受佢嘅氣囉，同當初嘅理念唔同晒，佢加價其他台先可以加，大家鬥平係冇意思」，最終影響司機駕駛態度，令行業質素下滑。
GOGOVAN壟斷貨運界，造成惡性競爭，最終影響司機生計。（梁銘康攝）