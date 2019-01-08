【南丫島貨輪爆炸】起火貨輪無燃油來港補給　接駁喉管加油突爆炸

今日(8日)早上11時半，南丫島以南一艘運油輪起火，期間更發生爆炸，船上20多人跳入海中求生，事件造成一死四傷、兩人失蹤，其他人士由救援人員救起。警方聯同消防處交代事件詳情指，涉事起火運油輪由東莞啟程，目的地為泰國，但因船上燃油短缺，於是來港補充燃油。事發時，正準備由另一艘油躉進行加油，當船員於船面上接駁喉管時突然發生爆炸。

接駁喉管準備入油時突然發生爆炸

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，涉事起火運油輪當時正準備由另一艘油躉進行加油，當船員於船面上接駁喉管時突然發生爆炸，船員指當時發生三次爆炸聲繼至起火。消防處於上午11時29分接報，該艘140米長的運油輪於南丫島以南海面起火，消防於30分鐘後陸續到場，由於火勢猛烈及大煙，火警於下午1時33分升為三級，消防出動3艘消防船、1艘潛水支援船、2艘潛水支援快艇、20輛消防車及14輛救護車，共140名消防及救護員到場，動用4座滅火輪水炮救火。火警於3時42分受控，其後於4時12分被救熄。事件中1死4傷，其中一人於深切治療部留醫，一人於治理後已出院，另外兩人仍然失蹤。

運油輪有30度傾斜 船上並無危險品

于文陽稱，由於涉事運油輪為危險品船，最初因未知船上有多少危險品，因此消防採用遠程射水灌救，惟起火位置於近船底，水源難以接觸令灌救難度增加。于文陽又指運油輪有30度傾斜，令消防員無法上船救援，但沒有沉船的風險，現時消防正與海事處聯絡如何平整船隻，明天會開會研究。于文陽表示船上並無危險品，另外未發現有漏油情況，海事處油污組於現場戒備，如發現有漏油會即時處理。

燃油短缺來港補給

海港警區副指揮官王偉康稱，涉事起火運油輪為越南註冊，由香港代理，較早前運油輪由東莞出發，目的地為泰國，期間由於燃油短缺需要補給，於上址準備由另一艘油躉進行加油。船上25名船員均為越南籍，包括一名男死者，發現時他身上有燒傷，頭部受傷及手腳骨折。另外船員全部已進行合法入境程序，而警方曾詢問海事處，大型船隻可以於上址進行入油。

運油輪抵港前已卸下所有油類貨物

海事處回應指，運油輪在早前的港口已卸下所有油類貨物，所以在發生事故期間船上並無載有油類貨物。現時大火已被撲滅，船隻情況穩定，船身現時並沒有下沉跡象。海事處正跟進事件及繼續協助搜救。海事處的油污控制船隻已到場戒備，現時未有發現油污情況。

警方及消防處就事件交代詳情。（楊婉婷攝）

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落水約8年 由越南公司擁有

涉事的運油輪為「Aulac Fortune」，於越南胡志明市註冊，運油輪於2010年由南韓船廠製造，落水至今約8年，為一艘運油/化學品的船，船身長114米、闊22.6米，17,500載重噸，排水量為11,290噸。涉事船隻由越南公司Aulac Corporation擁有，根據公司網站資料，該公司共有八艘大小相若的船供客戶選擇。

根據Marine Traffic的資料，涉事船隻於2011年至2016年由巴拿馬公司擁有，分別名為「SAMHO FREEDOM」及「SEA RUBY」，其後才改名為「Aulac Fortune」，由越南公司擁有。

昨日由東莞來港

Marine Traffic顯示的航道發現，「Aulac Fortune」前日(6日)下午3時52分抵達廣東東莞的港口，昨日(7日)下午6時17分離開港口，並於今日凌晨3時01分抵達南丫島危險貨物碇泊處。