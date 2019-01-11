【南丫島貨輪爆炸】兩船員仍失蹤　繼續海面搜救　草擬打撈方向

本周二（8日）一艘越南註冊的運油輪在南丫島南下尾咀對開約1海里海面起火，並傳出爆炸聲響，事件造成一死兩失蹤多人受傷，事發至今四日，救援隊伍仍不停搜索，惜仍未找到兩名失蹤的船員。消防處今日結束船隻上的搜救工作，而其他海面搜救行動會繼續。

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽交代最新情況指，火警撲滅後，消防已派員往船艙、軚房、機房進行了三次的搜索，並無發現。由於爆炸後船身有30度傾側情況，而船隻又不斷受到海浪的拍打，船艙高度超過12米，即四層樓，消防處派出高空拯救專隊協助蛙人，將蛙人吊至船艙工作。

由於爆炸後船艙結構破損，令船艙同壓水艙打通了，現時船隻在不穩定的情況下，不能派蛙人往壓水艙內工作，于文陽稱，壓水艙的搜救工作要待船扶正或將大部分的水抽走後，才可派蛙人進行搜救，現時船隻上的搜救工作已結束。至目前為止，已搜索了南丫島以西的36平方公里範圍，暫未有發現。

海事處高級海事主任黃繼河稱，其他的海面搜救行動會繼續。至於打撈方案，海事處高級海事主任陳嘉敏指，根據以往經驗，會在肇事地點先將船隻抽水，再扶正船隻。扶正後會根據船東的意願，再作進一步的決定。現時海事處、消防、水警以及船東等正在草擬打撈方向，海事處派出驗船主任監測船隻穩定性，暫時未有下沉及漏油的風險。