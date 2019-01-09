【南丫島貨輪爆炸】兩人失蹤　消防登船搜索　船頭傾側遺兩假人偶

周二（8日）南丫島以南一艘運油輪起火，造成一死兩失蹤，廿多名船員墮海。事發後救援隊伍通宵搜索，至今早消防員分批上船搜救，暫時未有發現。現場所見，油輪持續向右傾側，至於船頭兩個人型物體，證實為人偶，估計是作防海上盜賊之用。至於身體兩成以上燒傷的36歲越南船員，經搶救後情況嚴重，他仍留醫深切治療部。

船頭兩個人型物體，證實為人偶，而非失蹤船員。（鄧栢良攝）

涉事起火運油輪由東莞啟程，目的地為泰國，但因船上燃油短缺，於是來港補充燃油。（資料圖片／漁民華哥提供） 消防登船搜救 船頭設有兩人偶 昨日（8日）發生爆炸的貨輪，船身仍然向右傾側。救援人員今凌晨通宵搜救，至早上消防員分批登船搜救，目前有兩隊消防員已登船。其間，有消防輪及海事處船隻圍繞沉船游弋，而直升機於在空中搜救。據天文台資料，本港今日香港以南及沙堤以南，吹東風6級，間中7級，海有大浪，相信亦加重搜重困難。 前立會議員黃容根：人偶防海盜之用 昨日有指船頭有兩個人型物體，香港01記者到場了解，發現該兩個人型物體為人偶，而非兩名失蹤船員。本身是漁民的前立法會漁農界議員黃容根指，由於馬里及東南亞海盜相對猖獗，有遠洋船會設人偶作阻嚇之用，「如果有海盜望到，可能會唔敢走埋嚟，比人聽我架船有看更架！」

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南丫島貨輪爆炸事發情況：

連接油躉加油 接駁喉管爆炸

南丫島貨輪爆炸事件，發生在昨日（8日）早上11時半，南丫島以南一艘運油輪起火，期間發生爆炸，船上20多人跳入海中求生，事件造成一死四傷、兩人失蹤，其他人士由救援人員救起。涉事起火運油輪由東莞啟程，目的地為泰國，但因船上燃油短缺，於是來港補充燃油。事發時，油輪正準備由另一艘油躉加油，當船員於船面上接駁喉管時突然發生爆炸。

兩小時升三級火 兩人仍失蹤

事發後，貨輪陷入一片火海，濃煙直捲半空，船身更向右傾側。當時貨船上共有26人，廿多人跳海逃生，其後證實一人當場死亡，仍有兩名船員失蹤。其後，醫管局總部立即啟動「重大事故控制中心」，至下午1時33分火警升為三級火。至於，獲救的船員主要是燒傷及出現低溫症，他們由救護車送院治理。