【新義安內訌】追車劈人案　反黑大追捕　尖沙咀派系大頭仔落網　

本月5日下午，太子道東發生的截車斬人案，警方東九龍總區反黑組人員經深入追查後，今日（17日）警方以涉嫌傷人再拘捕兩名男子，現時共有14人涉案被捕。據悉，今日被捕的其中一名姓周男子，為尖沙咀派系阿刁的手下「大頭仔」，相信他有份策劃今次的伏擊、斬人事件。

探員連踩兩周 無休假追兇

本月5日下午，太子道東發生的涉及黑幫截車斬人案，警方東九龍總區反黑組人員經深入追查後，今日（17日）以涉嫌傷人再拘捕一名男子，連同今日被捕的人士，已有14人落網。部分東九反黑組人員，過去兩周都沒有休假，日以繼夜在全港各區搜捕涉案人士。今午反黑組人員在黃大仙拘捕的兩名分別36歲和40歲同姓周男子，其中一人是今次伏擊事件的策劃者，是尖沙咀派系阿刁的手下，綽號「大頭仔」。

本月初在太子道東發生的截車斬人案，涉案刀手在逃多日後終落網，事件不排除涉及黑幫內訌。（資料圖片）

案發於本月5日下午3時許，兩名同為24歲的姓蔡及姓馬男子與友人駕乘的私家車，駛至太子道東近彩虹邨對開時，被兩輛私家車截停，其後該兩輛私家車上有七名男子下車，並以刀及鐵通襲擊兩人，兇徒其後登上其中一輛私家車逃去。兩名被斬男子分別手及背受傷清醒，分別被送往聯合醫院及伊利沙伯醫院治理。

其後警方接報指，一輛形跡可疑及無人的私家車停泊於九龍灣協調道。警員在車內檢獲刀、鐵通、鐵鎚、天拿水、火機、口罩及手套，懷疑與案件有關。

警方調查後將案件列傷人案處理，東九龍總區反三合會行動組人員於1月6日凌晨拘捕7名男子，當日下午再拘兩人，15日再拘兩人，至前日及今日先後再拘3人。警方經調查後，發現其中一名37歲被捕男子，原來涉及2002年4月於香港仔發生的一宗行劫案有關，故除「串謀傷人罪」外，另被暫控一項「行劫罪」。