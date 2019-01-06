【追車劈人】逾五百警反黑一夜　拘黑幫骨幹　檢血刀防暴盾拘刀手

新義安同門內訌，太子道東昨上演追車劈人血案。警隊高層震怒，O記、東九龍反黑組極速採取拘捕行動。今凌晨突擊搜查九龍、新界多處拘捕9名刀手。警方相信案件與派系鬥爭、利益關係有關。暫無證據顯示遇襲私家車被安裝追蹤器。同時，俗稱「Ｏ記」的警方有組織罪案及三合會調查科人員，根據線報，在紅磡拘捕三名黑幫男，遇到激烈反抗，其中一名為骨幹成員。警方扣查三部車輛、大批武器、電油、布碎等證物，相信有人正策劃另一場廝殺，並計劃犯案後燒車毀證。 警方為挫黑幫氣焰，由昨晚深夜至今晨動員近六百警，到全港145個娛樂場所「掃場」，合共拘捕23人。警方強調對黑社會暴力行為零容忍，拘捕行動仍然繼續。

東九反黑極速拘七刀手

警方今凌晨在九龍、新界多區拘捕七名刀手。(賴南秋攝)

就近日發生涉及黑社會暴力的罪行，警方加強收集情報，進行一連串拘捕行動。今日（6日）凌晨時分，東九龍總區反三合會行動組人員於馬鞍山、青衣、旺角、將軍澳及觀塘等地，共拘捕9名年齡介乎24至42歲的本地男子，他們涉嫌與昨（5日）太子道東追車劈人案有關。

東九龍反三合會行動組總督察曾霆斌指出，昨日下午3時半，太子道東近彩虹邨對開行車線，一輛私家車載同四男子駛經上址，被兩輛私家車截停，七名戴口罩、鴨舌帽的男子，手持鐵通及利刀向四人襲擊，其後跳上一輛私家車逃去無蹤。遇襲車上兩名男子受刀傷，送院後情況穩定。

案件與派系鬥爭、利益衝突有關

東九龍反三合會行動組調查後，在車上及現場合共檢獲5把利刀、2支鐵通、背囊、鴨舌帽、手套等證物。其中兩把利刀上沾有疑似血跡。初步調查後亦相信，事發時襲擊者的兩輛車套上假牌。警方初步相信，案件與黑社會糾紛有關係。經深入調查後，展開拘捕行動，於九龍及新界各處已拘捕7名男子，年齡介乎24至31歲，並在他們的住所發現與案有關衣服。拘捕行動仍繼續，至下午警方在觀塘及將軍澳再拘兩名35和42歲涉傷人男子。

暫無證據顯示遇襲車輛被裝追蹤器

至於昨日太子道東的傷人案，是否與元旦日傷人案有關，警方指仍積極調查，不排除兩案有關，但不便透露施襲及被襲雙方是否屬同一社團。惟根據情報分析及資料搜集，相信案件與派系鬥爭、利益關係有關。警方又指，現階段無證據涉案車輛有安裝GPS追蹤器。

O記拘三男 及時阻止另一場廝鬥

O記昨日晚上在紅磡拘捕三人，相信成功阻止另一場黑幫廝鬥。(林振華攝)

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O記拘三男 阻止另一場黑幫廝殺

另外，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）根據線報及調查後，亦拘捕三名男子，懷疑他們正策劃傷人案，警方相信已成功阻止另一場黑幫廝殺。O記女警司鍾麗詒指出，O記根據線報，昨（5日）晚上10時，在紅磡庇利街與祟平街交界一個露天停車場，拘捕三名本地男子，年齡介乎30至44歲，所有人皆有三合會背景，其中一人為三合會骨幹成員。他們涉嫌串謀傷人、偷車、藏有攻擊性武器及拒捕。拘捕過程中，一名疑犯強烈反抗，導致一名警員受傷。據了解，其中30歲姓李和34歲姓梁男子當時正欲駕車離開，被埋伏 O記探員阻止，34歲姓歲姓梁疑犯激烈反抗，導致一名探員受傷。警方同時在停車埸再發現另兩部可疑私家車。至今早9時，探員搜查元朗公圄北路一單位，再拘捕第三名44歲姓邱涉案男子。

警檢三車藏電油布碎 疑用於燒車毀證

行動中，警方檢獲大量武器。案件涉及三輛私家車，其中一輛去年3月10日在元朗報失。警方搜查後，在三輛私家車內，放有大量攻擊性武器，以及與案有關證物，包括4套假車牌，以及7把牛肉刀，當中4把未開封。另有一個鐵錘、一個防暴盾牌、一罐電油、大量燃點用布碎，警方相信疑犯計劃在犯案後，利用這些物品燒車。警方亦檢獲5件同款黑色外套、9頂捧球帽手套、口罩及手套等。警方亦在被捕人士身上檢獲涉案三輛車輛的車匙及3萬元現金。被捕人士已被扣查，不排除更多人被捕。

鍾麗詒強調，警方不容忍任何暴力事件發生。O記在今年1月2日，警方亦在長沙灣副食品市場拘8人，他們有黑社會背景，警方亦檢獲大量武器，相信已及時制止一場黑幫打鬥。

一夜全港大反黑 590警狂掃逾百娛樂場所

警方昨日展開全港大反黑。(資料圖片／王譯揚攝)

警進行全港反黑行動

另外，由於案件涉黑幫尋仇，警方昨晚及今凌晨展開全港大反黑，以挫黑幫氣焰。鍾麗詒指出，昨晚合共動員590人，在香港多處娛樂場所及黑幫聚集地方進行一連串「犁庭掃穴」行動，突擊搜查145處場所，包括卡拉OK、酒吧、夜總會、桑拿、遊戲機中心、網吧等娛樂場所，共拘捕23名人士，分別19男4女，他們涉嫌藏毒、偷車、傷人、串謀傷人等罪名。

警方強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要任務，對涉及黑社會的暴力罪案採取零容忍態度，並有能力及決心打擊有關罪行。

七刀手下車狂襲平治 昨午（5日）3時許，一輛平治私家車駛經在黃大仙太子道東彩虹邨外時，突然被兩輛寶馬車追撃截停，七名戴上口罩及鴨舌帽的男子跳下寶馬車，持利刀衝向平治狂襲，車內兩名24歲男乘客受傷，刀手及後跳上私家車離去，現場遺下利刀及一輛套上假牌的寶馬。約10分鐘後，警方再接報指牛頭角協調道105號外，發現一輛可疑車輛，警方於車內檢獲刀、鐵通、鐵鎚、天拿水、火機、口罩及手套，懷疑物件與傷人案有關。消息指，被斬方為將軍澳新義安頭目「少君」的門生。

兩傷者疑為大角咀斬人案疑兇 新義安同門內訌由九月至今仍未平息，今年元旦夜（1日），大角咀海庭道亦曾發生追車斬人案，兩車夾攻一輛私家車，七名刀手下車斬傷司機後逃去，及後再燒車意圖毀滅證據。警方其後揭發事件為三合會新義安同門之鬥，並拘捕17名黑幫成員。據了解，昨午追車斬人事件中，涉事的平治私家車車底被安裝追蹤器，而車內四名乘客均為大角咀案中的被捕人士，剛獲保釋便被「覆灼」。

翻查資料，去年9月將軍澳尚德邨，一名24歲女子突遭兩名刀手斬傷，刀手及乘車逃走，約半小時後接載刀手的車於土瓜灣被焚，兩小時後，受襲方疑派人到景林邨停車場，燒毀近30輛車輛。去年12月28日晚，將軍澳景林邨停車場，名35歲男子於停取車時，三名刀手突然衝出襲撃，據了解傷者疑有將軍澳新義安背景。