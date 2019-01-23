【奪命鋁窗】強制驗窗令　最少五酒店未遵從　有酒店拖到結業

美麗華酒店奪命窗擊斃內地女，滿地鮮血猶如響起紅色警號，令人擔心何時又有天降鋁窗。屋宇署實施強制驗窗計劃六年，酒店亦囊括其中，記者經屋宇署網上服務搜尋「酒店」字眼，發現香港最少48間酒店接獲驗窗通知，當中有5間部分或完全「未獲遵從」通知。荃灣悅來酒店2015年至今疑未聘請合資格人士驗窗，香港粵海酒店大部分樓層在三年半內完成檢查，但公共部份及兩樓層至今已踏入第六年，仍未遵從通知。其餘酒店則剛翻新、結業等，因而未有驗窗。 有選取目標樓宇諮詢委員會委員認為，酒店屬統一業權，較屋苑簡單，驗窗既不貴亦不耗時，即使住客流動，仍有退房時間可以檢查窗戶，不應拖延驗窗。委員並指，如果有酒店砌詞翻新、大維修、結業而遲遲不驗窗，屋宇署應深入調查確認。

是次肇事美麗華酒店早於1957年開幕，於2007年進行翻新，翌年完成翻新工程，並重新命名為「The Mira」。翻查屋宇署網頁資料，未見「The Mira」列於曾收到驗窗通知的樓宇名單內。同樣於2008年翻新完畢並正式開業的九龍諾富特酒店，前身為大華酒店，翻新後至今已開業超過10年，2014年屋宇署曾向其發出強制驗窗通知，翌年已獲遵從。

荃灣荃華街3號的悅來酒店。(林振華攝)

根據屋宇署的網上服務「搜尋驗樓或驗窗通知的發出及遵從狀況」，荃灣荃華街3號的悅來酒店，接獲屋宇署的「強制驗窗通知」逾三年，疑至今仍「未獲遵從」。(屋宇署截圖) 五酒店未遵從強制驗窗 根據屋宇署的網上服務「搜尋驗樓或驗窗通知的發出及遵從狀況」，記者搜尋「酒店」及「hotel」字眼，發現最少有48間酒店曾接獲強制驗樓或驗窗通知，其中，有5間酒店接獲強制驗窗通知後，全部或部分「未獲遵從」，按比例計算，即約一成酒店未完成驗窗。 悅來酒店2015年接通知 疑至今未驗窗 荃灣荃華街3號的悅來酒店，樓宇公共部分在2015年8月接獲屋宇署的「強制驗窗通知」，惟紀錄顯示，通知已過了逾三年，疑至今仍「未獲遵從」。翻查網上資料，悅來酒店在1992年開幕，商場部分2005年及2013年翻新。

尖沙嘴寶勒巷18號香港粵海酒店。(王譯揚攝)

記者到酒店視察，發現所有樓層皆安裝同款鋁窗，有住客將鋁窗推開。13樓及15樓皆有亮燈，懷疑有客人入住。(王譯揚攝) 香港粵海酒店三年半部分完成驗窗 而尖沙咀寶勒巷18號香港粵海酒店，公共部份及個別單位，分別在2013年10月接獲「強制驗窗通知」，大部分樓層在通知發出的三年半後已遵從通知。惟公共部份、13樓及15樓未有遵從通知，至今已踏入第六年。 酒店網頁指，最近斥資5000萬元進行翻新，房間窗戶改為落地玻璃。記者到酒店視察，發現所有樓層皆安裝同款鋁窗，有房間的鋁窗推開，酒店13樓及15樓皆有亮燈，懷疑有客人入住。

其他酒店剛翻新及已結業

另外三間酒店，銅鑼灣告士打道310號栢寧酒店，在2014年12月接獲有關通知，至2019年仍「未獲遵從」。該酒店於2014年11月加盟Accor集團旗下的鉑爾曼（PULLMAN）品牌，並進行多項翻新改善工程。

灣仔謝斐道297至305號王子酒店在2015年11月接獲通知，亦「未獲遵從」，但酒店網頁指此酒店已於2016年11月結束營業。

而銅鑼灣怡和街9至15號的V 銅鑼灣酒店，為服務公寓，於2016年9月接獲通知，公共部分至今「未獲遵從」，而1樓至19樓的個別單位分別在2017年5月及2018年5月遵從通知。

此外，銅鑼灣告士打道281號怡東酒店，雖然在2016年已遵從兩年前接獲的強制驗窗通知，但強制驗樓通知未獲遵從。不過，翻查資料，其新加坡上市公司文華東方去年已公布，酒店今年三月結業，原址重建為綜合商業樓宇。

委員﹕酒店若以營業理由拖延驗窗不可取

元朗區議員兼選取目標樓宇諮詢委員會委員麥業成指出，屋宇署的強制驗窗命令，規定樓齡達10年或以上的樓宇須驗窗，而5年樓齡樓宇會進行隨機抽查，被抽中樓宇亦會接獲命令。

對於部分酒店花了三年時間驗窗，甚至有酒店三年後仍未請人檢查，他表示，酒店大多是統一業權，不似住宅大廈般業權分散，聘請合資格人士驗窗，既不昂貴，亦不浪費時間，不排除酒店因客人不斷流動，以營業及生意理由拖延檢驗，卻罔顧市民安全。他質疑即使酒店有住客，亦會有退房時間，最少有兩小時可進行驗窗。至於有酒店翻新後，亦未遵從驗窗通知，他指翻新同時進行驗窗並不困難，屋宇署應多加監管。

拖延三年才完成檢查 情況不合理

他認為，接獲屋宇署的強制驗窗通知後，作為統一業權的酒店，在一至兩年的時間內完成檢查最為理想，如果拖延至三年方完成檢查，甚至仍「未獲遵從」，此情況不太合理。屋宇署有權檢控業權人，但目前為止，大多以罰款了結，而酒店一方亦會向法庭再申請延期。他指屋宇署應加強統一業權人遲遲未驗窗的罰則。

區諾軒：「未獲遵從」即是第一步都未做

立法會議員區諾軒是強制驗窗計劃中「選取目標樓宇諮詢委員會」其中一名會員，而每區區議會都會選出一名代表參加該委員會跟進驗樓及驗窗計劃。區指，委員會有屋宇署職員及相關專業人士，會按照一定公式去選取哪些樓宇需要檢驗，一般而言，會參考樓齡、樓宇過往是否有墮窗紀錄、窗戶的維修及失修舉報記錄，以及委員特別關注的樓宇。

他認為，酒店作為統一業權，理應較屋苑更快完成驗窗程序，在三年內完成驗窗不算太耐。不過，有酒店疑在2015年接獲強制驗窗通知，但至今仍是「未獲遵從」，即不曾找一間合資格公司驗窗，區認為情況不合理，有些屋苑2015年接通知，亦已完成檢查，「(酒店)第一步都冇做，未採取法例要求，理論上屋宇署要跟進。」假如有酒店砌詞已翻新、將進行翻新、大維修，甚至結業，而不進行驗窗，屋宇署應深入調查確認。

樓宇拖延多年不驗窗 情況罕見

他指，過去亦見過一些樓宇接獲屋宇署通知後，未有遵從有關規定檢驗或修葺，主因是樓宇業權混亂、找不到小業主、部分單位長期空置或沒有業主立案法團處理等，以致無法如期完成驗樓及驗窗程序。區續指，部份樓宇則因為接獲屋宇署通知前，已完成大型維修，可能認為毋須再作檢驗，故沒有遵從，但其實相關樓宇仍需合資格人士及註冊承辦商證明樓宇及窗戶安全，並向屋宇署申請豁免。但區諾軒指出，如樓宇拖延4至5年仍未遵從強制驗窗的法定通知，情況罕見，屋宇署理應執法，以免發生意外。

酒店業主聯會﹕窗戶長關難察覺螺絲老化

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城前日回覆香港01記者時稱，酒店會按照屋宇署指引驗窗，酒店或建築物太舊不等於有問題，若跟足程序檢驗，樓齡不會是問題。而他昨（22日）晨出席商台節目時表示，酒店會按「強制驗窗計劃」抽查，或在每三至四年的小規模維修中驗窗。他又指，酒店窗戶未必經常使用，原因是考慮到住客安全問題，但若住客在房間內吸煙，清潔人員或會開窗驅散煙味。他同意，若窗戶長期關閉，螺絲位或會有老化，酒店未必會輕易察覺。

驗窗計劃於2012年全面實施

根據屋宇署資料，強制驗窗計劃於2012年6月30日全面實施，規定樓齡達10年或以上的樓宇的業主，如接獲屋宇署的通知，須要委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶檢驗，並需要監督檢驗後，認為需進行的修葺工程。如果需要進行修葺，業主須委任註冊承建商，在合資格人士監督下進行修葺。

強制驗窗實施六年 一成未獲遵從

強制驗窗計劃於2012年中起實施，截至2018年底，屋宇署共向約9800幢樓宇發出合共約500 000張強制驗窗通知。當中約90%已獲遵從；獲遵從的個案中有約37% 需要修葺。 每年署方會揀選目標樓宇進行強制驗窗計劃，相關樓宇的考慮因素包括窗戶的狀況、維修記錄及失修的舉報記錄，而出現整體窗戶欠妥或失修狀況的樓宇，因對公眾構成的潛在風險較大，該批樓宇將優先成為目標樓宇。

大廈公用部份的窗戶，需在通知日期起計9個月內，委任合資格人士完成訂明檢驗及修葺，而個別單位的窗戶則要在6個月內委任合資格人士完成來檢驗及修茸。如業主或業主立案法團不遵從強制驗窗的通知，可罰款1500元，屢犯者則可被檢控，一經定罪可罰款25000元及監禁3個月；及可就經證明並獲法庭信納該罪行持續的每一天，另罰款2000元。