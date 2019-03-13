【教師墮樓】事發一周羅婉儀仍未露面　fb自爆變「前任」女校長

上周三（6日），天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任林老師，於校內墮樓身亡，事件震驚教育界。該校女校長羅婉儀目前休假，仍未現身解釋事件，暫時交由東華三院獨立調查小組進行內部調查。據羅婉儀個人facebook帳戶顯示，她亦將李東海小學工作狀態改為「前任女校長」。有知情人士向《香港01》透露，羅婉儀接任李東海小學校長前，於舊校擔任副校長時經常拍枱責罵教職員，引起眾人不滿。

羅校長在facebook的銜頭已經變成「前任女教長」(former headmistress)

●前同事指控 羅不時出言侮辱老師

有知情人士化名秦老師向《香港01》透露，他與李東海小學女校長羅婉儀為前同事關係，兩人於舊校共事廿多年：「試過喺教員室鬧交，仲拍哂枱責罵人！」秦老師表示，羅婉儀於舊校與基層及同輩老師關係不太好，有感她孤立及鄙視他人，有時更出言侮辱，「只是不停向校長投訴不同老師，換句話講就係精心安排辦公室政治。」

●精心安排辦公室政治 同事不合作就會被針對

秦老師續指，時任副校長的羅婉儀不時與同僚搬弄是非，亦不時發脾氣。對於工作安排亦惹起不少前同事不滿。他續指，羅傾向用強制性方式，要求同事參與不同校外課程，「如果有事或有病也不能不出席，因為會被她投訴！」據他所知，如果有人不合作就會被針對。

●教育人員專業操守議會指引：「不應故意使同事難堪或受到羞辱」

除了「秦老師」外，較早時亦有不少消息人士指控羅校長對同僚態度惡劣。根據教育人員專業操守議會指引，一個專業教育工作者對其他同事作推薦或證明時，應以公正、真實為原則，不應惡意損害同事的專業信譽與事業前途，以及不應故意使同事難堪或受到羞辱。在批評同事時，應謹慎地避免傷害其自尊。據網站資料顯示，相關指引於90年代推出，至今未有修改。

●一級小學校長 月薪逾9.3萬元

據了解，羅婉儀為小學一級校長(HM1)，頂薪點為第41個薪級點。根據2018年財政年度官立、資助學校教師薪級表，第41個薪級點，每月薪酬為港幣93,315元。除了有薪年假外，教學人員在醫生證明下，可以放累積最多168天的有薪病假：根據《資助學校資助則例》規定，資助學校編制內教學人員在首年的服務可獲有薪病假28天，以後服務滿一年再獲病假48天，累積病假最高可至168天。教學人員包括普通學校及特殊學校的校長、教師及工場教師等。