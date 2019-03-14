【南丫島撞船】內地水域撞船難追究　運油船回珠海　家屬可點做？

前日（12日）上午，南丫島東南錨地以南的境外水域位置，一艘內地運油船撞及本港漁船相撞，漁船沉沒，一對何氏夫婦失蹤。有關當局通宵搜救，但暫時仍未有最新消息。記者今早透過船舶追蹤網站，搜查涉事內地運油船「天一5」的下落，發現它已駛至珠海桂山島之西水域。海員工會副主席蔡良丕指，意外發生地在珠海水域，海事處並無權拘押運油船，如家屬要追究責任，或要向珠海當局提出。

涉事「天一5」兩日後駛至珠海桂山島

前日（12日）上午，南丫島東南錨地以南境外水域位置，一艘內地運油船撞及本港漁船相撞，漁船沉沒，一對何氏夫婦失蹤。有關當局通宵搜救，但暫時仍未有最新消息。撞船意外發生後兩日，記者今早透過船舶追蹤網站，搜尋涉事內地運油船「天一5」的下落，發現它已駛至珠海桂山島之西水域，而桂山島是進入蛇口的領港站。船舶追蹤網顯示，「天一5」註冊地為中國，船長97米、船寬15米，目的地為深圳。

意外發生地在珠海水域 香港並無管轄權

海員工會副主席蔡良丕表示，其實南丫島東南錨地、南丫島西南錨地、南丫島危險品錨地等三個錨地以南的水域不遠處，已屬於珠海水域，該處水域的司法管轄權屬於珠海。意外發生當日漁船被運油船撞毀，有人墮海失蹤需要救援。鑑於救人為重，香港又鄰近涉事水域，故有必要派消防及飛行服務隊到場搜救。

海事處無權扣留運油船 家屬或要到珠海追究

但蔡良丕解釋，這並不代表香港海事處有權處理珠海水域的船隻糾紛及意外等事宜，因為涉事內地運油船從未駛入香港水域、運油船又非香港註冊船舶，意外又發生在珠海水域，故海事處無司法管轄權，亦無權扣留運油船，「香港都扣唔到佢，點追究？」。而意外事件要由珠海方面調查及處理。

蔡良丕舉例解釋，如涉事運油船在香港註冊，即使在內地水域撞到漁船後駛走，始終有一日要回香港辦理船隻的證明文件，屆時海事處仍有機會調查。至於今次事件，蔡指失蹤夫婦的親友如要追究運油船責任問題，或要到珠海向有關當局提出及索償。

雷達電波較難探測木製或玻璃纖維製船

蔡良丕表示，一般船隻航海時啟動雷達，都會探測到附近1.5至3海哩範圍的船隻，而雷達電波對金屬製船隻反應較強，但較難探測木船或玻璃纖維製的船隻。惟蔡指，近日天氣良好能見度高，意外又在早上發生，運油船船員理應見到漁船，不明為何無法避開漁船。