【港鐵撞車】出事路段車速30公里　荃灣線遍佈同類交叉位

港鐵昨日（18日）凌晨兩輛沒有載客的列車，於測試新信號系統期間，兩車於中環站附近的交叉位「渡線」相撞。香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁指，整條鐵路有多個「渡線」(Crossover)，此類位置通常用作調頭或換線用，列車經過時均會自動減速至每小時20至30公里。

「渡線」設計普遍 全港至少70組

港鐵昨日（18日）凌晨測試新信號系統期間，中環站附近兩列車於「渡線」相撞。香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁指，整條鐵路有多個「渡線」，每逢到列車調頭位，包括轉線位便會有「渡線」。他以荃灣線為例，荃灣站、葵興站、荔景站、旺角、尖沙咀站以及昨日出事的金鐘站均有此類「渡線」以作調頭及轉線之用。他表示，此類設計有鐵路線均為普遍，並非特別結構，部分設定為調頭位置，或是轉線便有「渡線」，分別在於「交叉」形式（常於列車調頭）或「單線」形式（即使用一條軌道作列車換線用）。

翻查資料，「渡線」分為交叉線及單線渡線，交叉線即由主軌經渡線過對面月台的主軌，以中環站為例，荃灣線往中環方向列車往中環站駛經渡線後，便可進入相反方向的月台，即「調頭」往荃灣方向行駛。而單線渡線則多用作中途調頭等，以荃灣線列車往荃灣方向行駛為例，列車駛至美孚站若想調頭至中環站，便可經過荔景站單線渡線調頭，使用向中環方向的軌道行駛。

全港鐵路相信共有至少70組交叉或單線渡線，包括觀塘線、荃灣線、港島線、將軍澳線等等。而意外中列車駛經的交叉「渡線」，則可讓主軌換到對線主軌。

(資料圖片) 列車經「渡線」自動減速 時速降至30km/h 另外，杜又指列車經過換線位置時，車身會搖晃得較強烈，車速會自動減慢，減至每小時20至30公里；而正常列車速度則為每小時50至60公里，要視乎是否有前車，或是進入的月台，如列車進入尾站時，車速亦會較慢，包括中環、柴灣等等。他又表示最快的路段為金鐘過海至尖沙咀站，因此段過海路段較長，車速可達80公里。 是此撞車事件中，其中一列列車正沿「渡線」進入中環站，而另一的列車則剛駛離中環站，他表示「入去中環一定係減速」、而「過緊Crossing（渡線）」未必減速」，但指亦不會是加速，過畢交叉位才會加速。



港鐵昨日（18日）凌晨非行車時間時，測試新信號系統期間，中環站附近兩輛列車於「渡線」交叉位相撞，事故中其中一輛列車猛烈攔腰撞向另一車輛，受事件影響，荃灣線金鐘至中環站至今仍在搶修中。

