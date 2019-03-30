【高鐵裁員】解僱二百人　職員西九站靜坐抗議　斥港鐵用完即棄

高鐵香港段接連發生職員於站內危站及墮軌事件，揭發外判公司大裁員，約200名員工收「大信封」。今（30日）下午2時許，多名職員在西九站發起靜坐抗議行動，工聯會鐵路工會代表與外判商開會，要求外判商撤回裁員、若真要賠償要求合理賠償，又稱港鐵「用完即棄」，要求運房局介入事件。會議上，外判商稱會與港鐵爭取撤回裁員。惟工聯會擔心外判商及港鐵互推卸責任，工聯會希望可盡快有一個三方會談。

有靜坐的人士稱，只是工作了半年便被炒，而一個月前公司仍請人，對裁員感到不解，「有啲員工好勤力都被炒，都唔知佢咩準則，啲管理層都好大問題。」抗議者指，他們不知道被裁員的原因，公司只通知他們是合約改變。抗議者稱，他們的訴求是停止裁員，並要求復職，及得到合理賠償。

大批高鐵員工靜坐抗議。（余睿菁攝）

任職保安的楊小姐稱，3月25日收到解僱信，內容提及要解除合約，員工最後一日的上班日期為4月24日。楊小姐稱，他們是4個同事一同收到解僱信，4人不想做到4月24日，商討下希望做到3月31日，外判商同意，惟不會得到賠償。楊小姐聯同同事質問外判商為何裁員，「佢話冇理由，公司炒人唔使有理由，總之一個月通知解僱你就得。」楊小姐稱，單是早更有3、400人，相信整間公司有過千人。 楊小姐稱，公司管理添亂，一時一樣，上星期才開完員工大會，更於大會上稱不會解僱保安部的人，更指會加薪，豈料一星期後便收到「大信封」。楊小姐指對事件感到憤怒，「諗唔到咁嘅下場，畀人炒魷魚。」 楊小姐指，以後再找工作時會看清楚合約，因當初外判商請他們是「今日見工，翌日上班」，沒有細看合約。

兩女職員接連企跳及墮軌

周四（28日）早上9時許，一名40歲姓張女車站助理，因拒絕公司轉職要求被炒，聲稱因不開心企圖由站內高處跳下，警方到場游說後，女子回復平靜，被送院治理。至晚上7時許，再有一名46歲姓陳女月台助理，值勤期間於車站月台跌落路軌，其他月台職員拍下緊急按鈕阻止列車駛離報警求助，同時通報香港及內地相關部門，女子手腳擦傷被送院治理，目前仍於醫院留醫。

港鐵回應指，由於高鐵是一項全新的跨境鐵路服務，西九龍站亦是全新啟用，在開通初期，為了方便旅客了解及適應新服務及車站設施，公司在原定人手編制外短暫增加額外人手，以加強處理旅客查詢等客戶服務的工作。有關的安排是經過與服務承辦商協商後落實和執行，服務承辦商亦清楚知悉此為一個短暫的過渡性人手安排。



港鐵公司非常關注香港西九龍站服務承辦商近日的內部人手及工作安排事宜。港鐵公司一直有就有關事宜與服務承辦商保持緊密聯繫，據悉，服務承辦商最近正進行內部人手及工作安排的檢討，在維持車站運作暢順的大前提下，恢復原定編制的人手，而載客量並不是其考慮因素。公司已敦促服務承辦商必須妥善處理，並盡力作出內部轉職安排及處理其員工需要，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求。