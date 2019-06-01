【非洲豬瘟】上水屠房停運「殺豬」　業界：希望端午前復供鮮豬肉

端午節前一周，非洲豬瘟再現上水屠房，當局須於一個月內第二度「殺豬」，4,700隻活豬將被銷毀，並估計需時最少四日消毒，期間市面只維持少量鮮豬肉供應。《香港01》記者今晨（6月1日）直擊上水屠房情況，可見大批人員身穿保護衣出入。香港豬肉行總商會有限公司理事長許偉堅稱，會配合政府「殺豬」行動，盼端午前恢復鮮豬肉供應，望市民體諒，「少都好過完全冇，望市民多多包涵！」

香港豬肉行總商會有限公司理事長許偉堅（右二）聯同業界，在上水屠房會見傳媒。（賴南秋攝）

● 許偉堅：盼端午前恢復鮮豬肉供應

許偉堅稱，今次驗出帶非洲豬瘟的死豬，並非市民經常食用的大豬（160至180斤），而是一隻來自廣東梅州的中豬（70至80斤），主要供應燒味舖，但不論任何豬隻在屠房驗出豬瘟，均屬疫區，所有牲口必須宰清，業界會配合政府的「殺豬」行動，並草擬多個方案，希望能夠在「殺豬」後，盡快消毒及重開屠房，盼於四日內、端午節前，恢復鮮豬肉供應，但一切要視乎檢疫工作等多個細節而定。

● 鮮豬肉數量大減 「望市民多多包涵」

許續稱，上水屠房目前已經停止運作，而荃灣屠房則維持少部分運作，但由於荃灣屠房在面積及人手等配套方面有限，每日只能生產約500隻豬，內地豬隻又不能進口，故未來幾日市面的鮮豬肉供應數量將會大減，希望市民體諒，「雖然好少好少，少都好過完全冇，望市民多多包涵！」他亦預計豬價會因此上升，但相信業界會保持克制，不會標價過高，嚇怕消費者。

● 賠償非首要 務求市民「食得放心」

對於一個月內兩度出現非洲豬瘟，許指業界亦十分愕然，雖然政府在「殺豬」行動有與業界商討賠償事宜，但許稱賠償並非主要考慮，盡快恢復鮮豬肉供應才最重要，並指今次比上次的停運時間已大為縮短，但會盡量配合政府，做好防疫工作，務求市民「食得放心，買得安心」。

本月10日，食衞局公佈全港首宗非洲豬瘟，該病豬於本月2日進入上水屠房，8日後驗出染病，當局即時停止屠房運作，並全數銷毀上水屠房6,000隻豬。至5月19日恢復內地豬隻來港，翌日市面恢復鮮豬肉供應，但不足兩周再爆疫情。