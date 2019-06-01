【非洲豬瘟・街市行情】紅磡街市現人龍　肉檔六月四日放下屠刀

非洲豬瘟再度襲港！周五（5月31日）上水屠房再有豬隻感染非洲豬瘟，屠房需即時關閉及消毒殺豬，市面活豬供應隨即告急。有商戶預料四日後才有供貨，遂會休息數日。紅磡街市只得三個肉檔營業，當中一間向荃灣屠房取豬的肉檔，有十多人排隊購豬。主婦黎小姐指今日豬肉價上漲近三成，她指會買入多點肉儲備。

該店有兩條隊分流買豬肉，每隊約有七至八人排隊。（鄧栢良攝）

有市民指預料今日豬肉價格會上脹，她最終以45元購入瘦肉，相荒平日貴出約十元。 （鄧栢良攝）

豬肉檔主：賣埋手頭上肉就冇貨！

據記者觀察，紅磡街市內約有八個豬肉檔，惟今日僅三間營業。豬肉檔主老闆陳先生表示，由於他們是向上水屠房取豬，受非洲豬瘟影響今日未有供貨，他估計四日後上水屠房重開，他們始能正常營業。

「唔開門都冇辦法，賣埋手頭上嘅豬肉都冇貨！」有檔主表示，現時只得店內存貨，估計明日就沒有豬肉及牛肉供售。另外，有已休業的肉檔用紙皮寫上，「由6月4日至8日，休息五天，多謝支持！」

肉格會上脹 主婦捱貴豬

而街市內另一檔豬肉檔，則向荃灣屠房取豬，他們則暫時未有受影響。該檔今日有四名職員上班，兩個負責斬豬肉，其餘幫客人收錢。現場可見，該店有兩條隊分流買豬肉，每隊約有七至八人排隊。

市民李小姐表示，她今日購豬主要用作煲湯，「今日會買多少少瘦肉，不過好多見要排咁耐買豬！」而黎女士指，她預料今日豬肉價格會上脹，「平時呢舊肉35蚊到，今日要成45蚊！」

病豬從廣東梅洲來港 數次測試呈陽性反應

事發在昨日（5月30日），食物及衞生局局長陳肇始表示，於上水屠房再有豬隻於接受測試後，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。而涉事病豬從廣東梅洲來港，由於牠在屠房死亡，漁護署昨日早上採隻豬屍樣本，進行數次測試，結果均對非洲豬瘟呈陽性反應；另外，陳肇始預料可於四日內，完成清洗消毒，希望盡快供應活豬。