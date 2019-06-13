【逃犯條例】79人受傷送院　兩男重傷　女拔教師眼部中槍

昨(12日)反對《逃犯條例》修訂的示威，警民爆發激烈衝突，不少人受傷送院。截至今早6時，政府新聞處數字顯示，共有79名傷者（56男23女）受傷，送往七間不同醫院治理，年齡介乎15至66歲。 一名男子於金鐘懷疑被橡膠子彈擊中右眼後，拍短片表示：「警方在無舉黑旗的情况下開槍，一槍擊中我右眼」。拔萃女書院發言人證實，此名受傷男子為該校教師。

有示威者受傷，眼角流血，懷疑被橡膠子彈射中。（片段截圖） 網上流傳一段受傷男子短片，該名男子於金鐘懷疑被橡膠子彈擊中右眼，右眼流血，視力受損。他指出事發時，示威者正搬鐵馬至警方前方，以建立防線作阻隔時，「警方在無舉黑旗的情况下開槍，一槍擊中我右眼」。男子估計被橡膠彈擊中，因其質感不像金屬彈。拔萃女書院發言人證實，此名受傷男子為該校教師。

79人受傷 2男傷勢嚴重

政府新聞處綜合醫院管理局資料顯示，截至今晨6時，共有79名在衝突中受傷傷者入院，年紀最小的15歲，最大的66歲。當中2名男子傷勢嚴重、9名男子及4名女子情況穩定，其餘64名傷者在接受治療後，已經出院。

警方使用的ALS1202 rubber rocket橡膠子彈。(網上圖片) 外國曾有橡膠子彈致命個案 在「以巴衝突」中，以色列武裝部隊用橡膠子彈射中巴勒斯坦人士，亦曾做成最少20人死亡，多人重傷。其中一個致命原因，是橡膠子彈射中眼部，從眼部貫穿入腦。