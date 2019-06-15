【逃犯條例】警澄清無內地執法者冒警　網民質疑警執勤無戴委任證

近日，有人於網上流傳指，懷疑有內地執法人員假扮香港警察，於6月12日混入示威活動。至今日（15日）早上11時許，警方於facebook專頁帖文否認傳聞，並指「就近日社交媒體謠傳，有內地執法人員來港冒充香港警察在暴動中執勤，警方澄清絕無其事。」有網民留言質疑6月12日當日，有警員未有出示及佩戴委任證，有人留言「可以澄清為何執勤時沒有佩戴委任證？」

警方表示，就近日社交媒體謠傳，有內地執法人員來港冒充香港警察在暴動中執勤，警方澄清絕無其事。（警方fb截圖）

網民留言質疑警方 未有出示及佩戴委任證

不少網民質疑警方當日行動，為何未有出示及佩戴委任證，有網民留言指，「 戴返個委任證咪冇人懷疑囉」、「你地嘅伙記唔出示委任證」、「掛返個委任證，露返個警號，咩澄清曬！」及「可以澄清為何執勤時沒有佩戴委任證？」

警察通例：與巿民接觸和行使警察權力時 必須出示委任證

根據《警察通例》第20章，只要擬進行的工作不妨礙人員妥為保管委任證，警務人員在任何時候均須隨身攜帶委任證。便衣人員不論是否當值，在與巿民接觸和行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。在案發現場的便衣人員，須將委任證掛在顯眼的地方，讓人易於辨認其身分。

民權觀察：公眾難以看到他們容貌 市民亦難以追究

民權觀察昨表示，警方的特別戰術小隊(俗稱「速龍小隊」)在近日金鐘一帶的遊行集會中使用強硬武力驅散、拘捕示威者，甚至在制服示威者後仍以警棍毆打，惟現時特別戰術小隊的新制服並沒有展示警員編號，加上有關警員配帶頭盔、眼罩，公眾難以看到他們的容貌，即使警員濫權，使用過量、非法武力，市民亦難以追究，促請警方指示所有前線警員在處理遊行集會時必須展示警員編號，以接受公眾的監察。

「速龍小隊」的新制服未有印上警員編號，若有濫權，市民亦難以追究。（資料圖片／李澤彤攝）

示威者聚集金鐘 現場大致平靜

至於今日（15日）早上約九時，金鐘對開中信大廈天橋仍有示威者聚集，其間有人高叫口號，要求政府徹回《逃犯條例》。現場可見，約十多名示威者於金鐘對開道路聚集，旁邊擺有多張標語，現場大致平靜。

6.12反修訂《逃犯條例》 爆發警民衝突

6月12日，大批示威者反對立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，於灣仔及中環一帶示威，其間多人衝出佔領龍和道、夏愨道及告士打道東西行線。並爆發警民衝突，有人向警方拋擲雜物，警員亦向示威者施放胡椒噴霧。

警務處處長盧偉聰：行動發放超過150枚催淚彈

警務處處長盧偉聰日前見記者指，當日整個行動中發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。另外，共拘捕了11名人士，涉擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會、與暴動有關罪行等。

6月12日早上 反《逃犯條例》修例示威情況