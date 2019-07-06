【光復屯門公園】警帶走涉襲示威者人士惹批評　數百人包圍警署

網民、屯門街坊今午發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾，主辦組織指約一萬人參與。遊行期間及結束後，發生多次懷疑有遊行人士被襲擊事件，示威者多次將疑人包圍，至少四人被警方帶上警車，當中包括於2014年曾因反佔中成名的「大波Man」石房有。石被帶上警車離開時，示威者高呼「上手扣」。每次警方帶走涉跟示威者衝突的人士時，都有示威者在叫罵，質疑警方的執法。直至晚上，近400人包圍屯門警署，其間不斷叫囂及用燈照向警署。

遊行過後，部分群眾於V city對開衝出馬路。（郭倩雯攝）

示威者於杯渡路包圍一名涉嫌襲擊的男子。（黃偉民攝）

戴康文署證男子被圍 警員帶上警車

遊行隊伍於下午3時半到達屯門公園後，過千人士繼續於公園一帶聚集，其間曾與場內男子發生口角。下午5時許一名戴有康文署職員證的中年男子，於屯門公園近友愛邨出口被指拍打市民及記者鏡頭，一名市民聲稱眼鏡被扯脫導致眼鏡破裂，大批遊行人士上前包圍及指罵，多名警員圍成人牆包圍男子護送離開並帶上警車，遊行人士其後包圍警車，舉高雙手阻止警車離開，至約5時半警車成功離開。其後一名女子再因涉嫌打人被帶上警車。

V city對開衝出馬路 警舉紅旗噴椒

至約6時，在杯渡路近V city及輕鐵站對開，有遊行人士與一名男子發生衝突，男子涉嫌打人，他欲登上的士離開被群眾阻止，其間眾人衝出並佔據馬路，大批警員於現場戒備，一度高舉紅旗及施放胡椒噴霧，有示威人士與警員發生口角，並要求警員出示委任證。至約6時半人潮逐漸消散返回行人路。群眾分別向屯門警署、屯門公園及鄉事會路往景峰方向散去，有警員沿V city、河傍道及鄉事會路一帶巡邏時，過百名示威者跟隨其後。

示威人士自行打燈指揮交通。（黃偉民攝）

反佔中「大波Man」涉襲擊 被帶上警車

黃昏時份，部分群眾到達杯渡路橋底後再次聚集，並霸佔兩條行車線，其間身穿白衣、於2014年曾因反佔中成名的「大波Man」石房有被包圍，現場示威者稱他涉嫌打人，一名男示威者被扯爛口罩，示威者將石包圍並大叫「拉人」，群眾期間不斷起哄，大批警員到場增援，談判專家到場協助，石其後被帶上警車離開，有示威者高叫要求將石鎖上手扣。示威者再繼續佔據該段道路，有人手持紅燈指揮交通，其後一名粉紅色上衣女子再被示威者包圍，同樣被指涉嫌打人，立法會議員林卓廷到場協助，雙方對峙過後，警員到場將女子護送上車離開。

示威人士指罵在場警員，高叫警方「包庇罪犯」，約數百名示威者轉到屯門警署外聚集，有人用燈光照向警署，又高叫「香港警察，猶如垃圾」，有警員於現場攝錄。其間在場人士將一名男子包圍，指他早前曾於包圍警總時拍攝示威者樣貌，在場人士質疑對方目的，該名男子稱自己「反送中」，在場人士希望他回答當天有否拍攝示威者，惟該名男子未有回應任何問題，否認自己是警察及有目的拍照。立法會議員許智峯及林卓廷上前欲協調事件不果。

雙方擾攘近半小時後，近9時許有部分在場人士情緒激動，不斷伸手及推向該名男子，同時亦有多人伸手阻擋指「唔好郁手」，群眾不斷推撞，該名男子眼鏡、口罩及帽子被扯甩，現場一片混亂。其後社工獲得該名男子電話，並檢查手機的Whatsapp 、IG、Telegram、微信等社交應用程式，亦有在場人士加入檢查手機。15分鐘後，有數十名警員到達震寰路築起人鏈，黑衣男子向警方求助，稱自己被人包圍，警方一湧而上稱「救人」，與在場人士發生激烈踫撞，有記者跌倒，混亂間黑衣男子成功離開現場。