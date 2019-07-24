【元朗黑夜】市民到港鐵總部抗議　總經理：當日站內只有四名職員

7月21日晚元朗發生無差別襲擊事件，大批手持藤條、水喉通的白衣人闖入元朗西鐵站，進入月台及車廂攻擊站內市民，導致45人受傷。有市民不滿港鐵當日處理不當，包括事發後列車仍開門停站，港鐵又要求乘客下車。市民今（24日）午到九龍灣港鐵總站抗議，要求港鐵交代西鐵站襲擊事件及作出投訴。 港鐵總經理（特別職務）鄭群興指事發當日站內只有四名職員，能做的有限，知悉事件發生已即時通知警方，鄭又解釋車長當時叫乘客離開時未有暴力事件發生，惟示威者不滿並要求公開當日閉路電視及通訊紀錄，一名港鐵代表其後接收請願信。

市民於港鐵總部外舉起標語，職員架鐵馬戒備。（余睿菁攝）

數十名示威人士下午約4時半於港鐵總部大樓下聚集，高舉「港鐵縱容」、「草菅人命」等標語，又於牆上張貼便條，寫上「勾結黑社會」等字句，數名身穿制服的港鐵職員於總部門外架起鐵馬，市民高叫要求索取投訴表格進行投訴，職員起初未有回應，示威者即表示「如果市民想申訴有咩途徑，我哋唔想衝突呀！」

其間兩名示威人士一度拉扯鐵馬，其後有港鐵保安表示已將示威人士訴求通知上司。民主黨觀塘社區主任尹家謙到場，表示曾向港鐵公關了解，對方指可派人接收請願信，示威者要求設下時限及投訴方法。

網民計劃明日再號召抗議

有參加者表示，今日出席抗議是要求港鐵向警方追究周日（21日）元朗西鐵站襲擊事件，並需要解釋為何當日白衣人走上月台向乘客施襲時，列車不關上車門及繼續停於元朗站，認為車務中心主任需要負上很大責任，「明明睇到當時情況，但唔做正確決定，淨係叫人出車」，但指港鐵一直「龜縮」。參加市民又認為港鐵需要建立應變措施，如日後再發生同類事件亦可保障乘客安全。有參加者指今日於網上看到號召而到場，今晚會再於網上發帖，希望明日再聚集更多人到九龍灣港鐵總部抗議。

港鐵總經理鄭群興（特別職務）於總部門外回應事件。（余睿菁攝）

港鐵總經理：站內只有四名職員 叫乘客離開時未有暴力發生

港鐵總經理（特別職務）鄭群興其後到總部門外，以揚聲器向在場人士表示，知道大家關心元朗站周日發生的事件，表示港鐵遣責暴力事件，對事件感到難過，希望受傷乘客早日康復，又指事件從未見過，港鐵職員收到事件已第一時間叫警方派出人手。鄭群興又稱職員亦盡力幫助乘客，稱港鐵的訓練及宗旨一直以乘客及職員安全為首位，指事發當日站內只有四名職員，可以做的很有限，而對於有指車長當時叫乘客離開，鄭解釋當時時序未有暴力事件發生，當職員知道有暴力事件發生後，已叫車長盡快關門，「我哋可以做嘅係好有限，職員唔係受呢種訓練去應付咁暴力嘅場面，所以只有靠警方，我哋會全力配合警方深入調查」。

總經理回應後入內 示威者追上職員被推跌

惟示威者隨即回應指質疑鄭群興說謊，要求公開當日閉路電視及通訊紀錄，又要求鄭群興就事件道歉，「咁事件入面你哋有無做錯，有無責任？」「唔係唔愉快呀，係恐怖呀！」鄭群興其後離開並由保安護送下返回總部，示威者隨即上前追截，職員於門前攔阻示威者進入並鎖上玻璃門，過程中有港鐵職員疑被推倒在地，亦有記者疑被打中，一名白衣港鐵男職員聲稱要報警。

港鐵代表終接信

至下午6時許，港鐵一名對外事務部公共關係經理其後於總部外，接過示威者的請願信，內容要求港鐵交代包括7月14日沙田、7月21日上環及元朗於港鐵站採取的措施，其中指元朗襲擊事件當晚港鐵人手嚴重不足，應變能力差劣，要求全面交代事件，包括公開大堂、月台閉路電視片段，及車站職員、控制中心與警方通訊紀錄，又要求港鐵負責受傷乘客的醫療費用。該名女經理又表示港鐵已向警方銷案，部分示威者於遞信後離開。