【沙田遊行】714新城市廣場衝突再拘一男　涉襲擊兩警員

本月14日沙田區反修訂《逃犯條例》遊行後發生激烈警民衝突，警方繼早前宣布拘捕47人涉嫌非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等，今日再拘一名23歲姓梁本地男子，涉嫌於新城市廣場衝突中襲擊兩名警員。

沙田區反修訂《逃犯條例》遊行過後發生激烈警民衝突。（資料圖片）

總督察陳國偉指就沙田發生一連串違法行為，警方刑事部人員參與不同調查行動，當中兩警受襲事件由商場罪案調查科跟進。（余睿菁攝）

商場罪案調查科總督察陳國偉表示，於7月14日晚警方於沙田一帶向部分非法集結的示威者採取驅散行動，其中於新城市廣場內有多名示威者向警員襲擊，當中兩名警員被包圍並受到襲擊，包括拳打腳踢，及遭雨傘猛插身體不同部位包括頭部，導致身體嚴重受傷。警方調查後掌握一名涉案人士身分，今日（25日）上午於灣仔區拘一名23歲姓梁本地男子。

兩警身體多處受傷 住院5日後出院

陳國偉指，就沙田當日發生一連串違法行為，警方刑事部人員參與不同調查行動，當中兩警受襲事件由商場罪案調查科跟進。遇襲受傷的兩名警員為便裝刑偵人員，一人面及鼻有骨折，左面及鼻有瘀傷，左眼血腫；另一人右後腦有裂傷需縫三針，另外肩、背、左右手肘及腳肘均有瘀傷，兩人住院5日後出院。被捕人報稱無業，陳國偉指無資料顯示被捕人身體有受傷。

警方全力追查違法行為，不排除有其他人被捕，又指絕對尊重市民和平有序參與遊行及表達意見，重申襲擊警務人員為嚴重罪行，如有人藉參與公眾活動訴諸暴力，警方會全力追查及追究到底。