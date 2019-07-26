【元朗黑夜】醫生憶傷者逼爆女廁不敢外出　市民後頸現20厘米傷痕

「下一站，元朗。」夜意漸濃，晚上十時許，帶老攜幼的元朗居民，在7月21日晚乘坐西鐵，未知車站正上演的種種惡夢。其中執業醫生林亦子，在聽過音樂會後亦回家，孰料列車一開門，便聽見一個年青女孩焦急地向乘客大喊：「唔好落車，下面在打人啊。你哋去其他站落車啦！」 跑來月台的人漸多，有的叫乘客下車，有的叫他們留在車內，漫長的一夜就此揭開序幕。四個傷者、一個裝有急救用品的膠袋，和兩個臨危受命的醫生護士，在黏糊的血液中，尋找崗位與責任的界線；長夜過後，以文字記述親眼所見的歷史。 原文：林亦子

大量市民躲女廁 急救期間驚覺警察未到

下了元朗站的扶手梯，她還未見到打人的場面，只看見有人焦急地尋找手套。林亦子回應，說自己是醫生，會在車站裡支援。頃刻，有人大聲叫喊：「女廁入面有人受傷！」她和另一名護士李姑娘，則從地上檢起裝有各種急救用品的膠袋，從中取走兩雙手套，走入女廁，遇上第一名傷者。

傷者是一名中年女士，清醒且鎮靜，但身上佈滿血跡，兩人即時為她尋找出血處。「我們在她的前額部找到傷口，那是一條大約3至4厘米的裂傷，傷口並不深，血也已經自動止了，不需要縫合。」立場新聞的女記者在旁訪問她，兩人也在旁了解她的傷勢。及後，她們幫她洗血跡時，中年女士開始猶豫，不知應否去急症室。林亦子指，當時向她交待了傷勢及前往急症室要注意的事情，包括尋求法律意見。

話甫說完，一名年青的男士被送入女廁，氣氛變得緊張，那是第二名傷者。隨著火警鐘響起，進入女廁的人開始變多，救護員亦到場協助。他被襲擊時，一直用i Pad拍現場的情況，一名年青的急症室男醫生負責檢查他的傷勢。「他的右前額部剛剛被硬物襲擊，剛入來時血腫還未形成，血腫隨即迅速形成和增大。急症室醫生和我都擔心他的頭顱骨會有骨折，甚至顱內出血。除了頭部受傷，這名傷者的身上還有多處裂傷，背部的傷口比較大，都需要去急症室縫合。」他們只能為他止血及消毒。林亦子在他的前臂發現一片佈滿密密麻麻細小劃痕的傷口，詢問之下，傷者只表示已經不清楚自己是遭到何物襲擊、如何弄傷，只記得自己被很多人打。

第三名傷者是一名年青女孩。她自行跑到女廁，按著鼻翼，嘗試止住鼻血。兩人偶爾問她幾句，才得知她的鼻樑被水樽打中。

傷者失去痛感 後頸現20厘米長傷痕

第四名傷者，也是一名年青人。李姑娘助他脫去上衣，發現他上下肢有多處裂傷，止血消毒後，有多處需要縫合。「他的頭部沒有裂傷，沒有出血，但整個頭皮都明顯充血，他肯定被某種東西襲擊過頭部。」他說，自己已經無法回答身體哪個部位最痛，因為已經失去痛感；後頸有一條20厘米長的傷痕，相信由鈍物造成。他嘗試尋找失散的朋友，但連打電話也無法控制好自己的手。林亦子測試他雙手，發現他右手的力道已經比正常弱很多，雖然下肢還能動，但作為醫生，她已不能肯定他是否能站立。

「我好擔心他的脊椎神經受傷，告訴急救員要小心他的脊柱，而且要求立即送他到急症室。但急救員回答說我們不能出去，因為出去會被打。」那時，她才意識到警察此時此刻，還未到達。她心急如焚，嚷出一句。

那麼我們醫務人員來開路讓他出去。 林亦子

從第一名傷者起計半小時後，警察終於出現。傷者由警察和救護員送走。林亦子說，救治傷者期間，他們一直一邊安慰沒有受傷但受到驚嚇的市民，詢問各人回家的方法，以確保每個人都有安全的方法回家。「我有點不安心，恐怕還有傷者在車站某處。但警察告訴我們車站已空了，月台和車站各處都沒有人了。我們兩人跟警察出了站。票閘附近，地下有一大灘血和一些破了的雨傘和雜物。」市民陸續回家，部分情緒激動，不禁指罵警察。她和李姑娘擋在市民和警察之間，開始解釋。

她記得，當時看見一名女士，本來躲在女廁裡不敢出來。她知道女子住在附近圍村，不放心她自己回家，遂用車接送，開到南邊圍村。村裡還有一群群白衣人聚集，有些仍站在路邊。當時，她們並不知道稍後還有第二波的襲擊。

她根本沒想過，元朗會成為另一個戰場。回家前，她聽何仲平會長致辭，簡單分享四十日來的心情。「最後還說今晚我們都不知道能否安全回家。我當時在想，我又沒有去西環，家住元朗，怎麼會不能安全回家。」