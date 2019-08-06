【8.5罷工】有市民批堵路　「好多人要揾食，影響到人就唔認同」

網民8月5日發起七區「三罷」（即罷工、罷課、罷市）行動，有示威者更在港鐵及全港各馬路發起不合作運動，以鐵馬、垃圾桶等物品阻礙多條行車線。有市民表示不認同這些堵路行為，「好多人要揾食，影響到人就唔認同」，並謂最近示威出現的衝突只是一小撮人造成。

巿民胡小姐表示，沒有參與罷工行動，坦言「唔係好認同堵路等示威手法，好多人要揾食。」她認為，有些公司不認同這些示威行為，可能不會接受員工因為被堵路而遲到，對打工仔造成經濟上損失，甚至要養家的生計受損。

胡小姐謂：「和平示威可以，影響到人就唔認同」。她表示，因為港鐵車門被阻塞而要乘坐的士上班，平添麻煩，而她也有朋友因此未能到市區上班。她說，最近示威出現的衝突只是一小撮人造成，並不代表大部分人。

市民胡小姐於九龍塘地鐵站，她表示「唔係好認同堵路等示威手法，好多人要揾食。」（梁文才攝）

至於上班族Anita就表示，她原本以為下午才開始罷工，但當她發現龍翔道早上有示威者用障礙物堵塞道路時便深感不妙，因此只能苦苦等候上車。她補充，上班對需要「搵食」的人很重要，覺得在這時候堵塞交通不是人人也能接受。

另一名市民劉先生認為，利用罷工為香港人爭取權益是一件好事，但暴力則不接受。他表示不認同堵路行為，因為他覺得香港人有自由選擇是否罷工，所以不應妨礙別人上班。他說：「唔可以強逼人做自己鐘意嘅事。」他也坦言認為香港政府無能力解決現時的困局。