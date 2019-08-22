【元朗黑夜滿月】示威者苦中作樂　洗潔精加「沖涼鴨」對抗防暴警

7月21日元朗黑夜，大批身穿白衫的惡漢，手持武器無差別襲擊西鐵站內人群，造成多人受傷，傷者包括乘客、市民、記者及立法會議員，惟警方遲遲未到制止暴力事件。一個月後，警方高調拘捕28人，惟未有一人被落案起訴；而拘捕罪名亦只是涉嫌「非法集結」。不少市民對此大為不滿，趁昨晚元朗黑夜一個月，到事發現場：西鐵元朗站和平集會。

有示威者將沖涼鴨掟入水氹。(香港01記者攝)

晚上7時左右，集會確是和平。部份人身穿黑衣，大叫口號，包括「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」、「黑警還眼」、「何君堯黑社會」等。集會人士聚集在大堂位置，留有通道予行人通過，未有阻塞鐵路站。

然而直到晚上9時許，大批防暴警在西鐵站對開的南邊圍村外集結戒備，氣氛轉趨緊張。雙方開始有所動作：防暴警持長槍盾牌列陣，部份示威者則用鐳射筆照向警員。村內則有白衫男子手持電筒，喝罵在場記者及集會人士。

部份示威者與警對峙，期間在西鐵站對開馬路拉起鐵馬築成路障。防暴警一度舉起藍旗呼籲在場人士離開。防暴警隨後湧上天橋，示威者則在西鐵站內用雜物建起防線，又用消防喉射水、用滅火筒噴射等，拉開與警方的距離。

據知，現場有示威者在水中加入相信是洗潔精的清潔用品，增加地面濕滑度。另有示威者苦中作樂，將幾隻玩具「沖涼鴨」掟入地面的水氹中，苦中作樂，場面相當滑稽。

有集會人士直斥：「原本以為今晚可以和平地靜坐，點解最後我哋要搞到走難咁！點解走難嘅唔係村入面果班黑社會！」在對峙期間，有人在行人天橋不適，要由急救員即場治理，隨後再送院。

與示威者對峙一輪後，防暴警進駐南邊圍村，並坐下休息。多名記者隨後訪攝。期間有一名男子，聲稱上址屬私人地方，要求記者離開該村範圍。一眾記者隨即後退，惟該名男子恫嚇記者：「咪影啦，仲影?打X爆你部電話呀!再影打X你呀!」另一名男子則用電話零距離遮蔽記者直播用的電話。在場警員未有阻止恫嚇情況，一眾記者於30秒後安全返回村口停車場位置。所幸沒有記者因此受傷。

港鐵事後發聲明，指部份人士擅自使用車站內的消防設備包括消防喉及滅火筒，亦將個別車站出入口的電動閘關閉，及將站內的設備包括報紙箱、垃圾箱等推倒以堵塞通道。站內多處牆身有塗鴉，及站內設施不同程度受損。強調該等人士的違法行為不能接受，港鐵表示非常遺憾，並已報警處理。

直至今日凌晨零時45分，元朗站警員已經撤離，地面亦沒有警員駐守。元朗恢復平靜。