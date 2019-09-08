【9.7機場】將軍澳站百人包圍毀閘機　藍衣大叔惹衝突防暴到場

繼周三（4日）有大批示威者包圍寶琳站，要求港鐵交代831晚上未有通知下將軍澳線突然暫停服務後，周六（7日）晚上再有市民於將軍澳站抗議，站內有入閘機被毀，警員到場職員落閘。其後一名藍衣大叔於站外與示威人士發生衝突，防暴警員到場將大叔及一名男子帶走。

大批市民晚上包圍將軍澳站，職員勸離人士後落閘。（香港01記者攝）

將軍澳站晚上有逾200名市民聚集，有人高叫「五大訴求缺一不可」、「光復將軍澳」等口號，站內多部入閘機被毀壞，多名警員手持警棍及圓盾在場戒備，站內往Popcorn商場出口落閘。港鐵於凌晨宣布將軍澳站關閉，將軍澳線不停將軍澳站。

晚上近12時，多名車站職員步出大堂，要求在場人士由A出口離開，多名警員亦增援到站內列陣戒備，職員將市民勸離車站後落閘。在場人士其後與一名穿藍衣、有口音的男子發生口角，該名男子早前於將軍澳站內曾吸煙而被職員要求離開車站。男子一度情緒激動，用手遮掩眼部，其後又曾作勢衝向在場人士，在場人士將男子包圍指罵，其後又一直跟隨男子，雙方不斷口角及推撞，有人高叫男子「打女人」。

大批防暴到場 大叔及黑衣男被帶走

眾人跟隨男子到寶邑路及唐俊街交街，大批防暴警員隨後到場，將男子帶到防線內錄取口供，其後現場人士與警員發生衝突，一名黑衣男子被多名警員制服在地並帶上一輛黑色私家車，在場有市民不斷指罵，詢問為何打人者未有被捕。警員其後陸續上車，並將該名藍衣男子帶上其中一輛旅遊巴，在場市民高叫「黑社會」等口號。