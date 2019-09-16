【山竹一周年】塌樹妨礙年度植樹　團體料山竹禍害深遠

香港六月踏入風季，去年颱風山竹造成的破壞仍然隨處可見。每年漁護署及非政府組織為提升生物多樣性，在郊野公園種植原生樹種。今年受山竹影響，樹藝公司未及處理市區塌樹下，郊野公園年度整地工序延誤，連帶植樹程序也有所延遲。認養清水灣郊野公園的環保組織表示，塌樹處處為整個植林優化增添困難，而且枯枝未完全浮現。

春天陰晴不定，運樹苗上山後天文台預告有雷暴，為安全起見義工需要馬上落山解散。(蔡正邦攝) 整地、植樹、樹木護養和野生動植物監察，漁護署為增加郊野公園內植林區的態價值及生物多樣性，以及讓林區內樹木健康成長，自2016年開始邀請非政府組織參與「郊野公園植林優化計劃」，「綠惜地球」參與認養清水灣郊野公園兩幅合共2公頃林區。5月香港不時驟雨雷暴，月尾一個周日（5月26日）近30人濟濟一堂在五塊田集合，同心協力把樹苗運上山。樹苗全為香港原生品種，包括楊梅、樟樹、大頭茶及梭羅樹等17個品種。春天陰晴不定，運樹苗上山後天文台預告有雷暴，為安全起見義工需要馬上落山解散。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙指出，颱風山竹造成香港各處塌樹，導致疏伐、疏枝工序因樹藝師供不應求而無法如期進行，植樹工序延遲兩個月開始。(蔡正邦攝)

植林優化工作包括疏伐老化的外來品種樹木，種植原生品種樹苗和進行樹木護理工作例如除草、施肥及疏枝等。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙指出，颱風山竹造成香港各處塌樹，導致疏伐、疏枝工序因樹藝師供不應求而無法如期進行，植樹工序延遲兩個月開始。

去年兩自然災禍礙樹苗生長

事實上去年不止山竹風災，5月一場不尋常熱浪，令林區乾旱妨礙樹苗成長。不過山竹的禍害更加深遠，鄭茹蕙表示枯枝增加護林的危險性，因此新添戴安全帽入林區的指引，特別提醒義工「擔天望地」注意頭上有沒有危險枯木。鄭續指，山竹遺禍會持續浮現，例如樹葉、樹枝枯萎斷裂，「每次去樹林都會出現。

+ 5 + 4 + 3

鄭續稱，第二次世界大戰後香港山頭受戰火摧殘變成「光頭山」，為盡快修復水土，政府在香港大量種植「植林三寶」──馬尾松、台灣相思和紅膠木作為「先鋒樹」，雖然生長速度較原生品種快一倍，但只有40至50年壽命，近年逐漸枯死，而且外來品種遮擋陽光阻礙原生樹苗生長，於是漁護署2006年開展「郊野公園植林優化計劃」，以原生品種取締外來品種。