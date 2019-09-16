【山竹一周年】多區未復原　石澳藍橋倒塌　筆架山雷達波遭移走

超強颱風「山竹」去年9月16日橫掃香港，近六萬棵樹倒塌，多頹垣敗瓦及建築物遭受破壞。事隔一年，市內不少地方未完成清理及修復，強颱風肆虐的痕迹仍隨處可見。當中石澳打卡聖地「藍橋」倒塌，變成一條藍渠。曾被沙粒「沒頂」的深水灣泳灘淋浴間已重開，惟泳客指海水仍存有異味。至於筆架山之巔的球形雷達站，去年球形保護罩穿窿，今年已被署方移除整個保護罩。

九龍區：

位於於筆架山之巔的球形雷達站用於保護雷達天線的球形保護罩，出現逾十個破洞。日前記者再到上址拍攝時，穿窿「波波」已消失得無影無縱。（蔡正邦攝） 筆架山球形雷達站 整個保護罩遭移除 經過「山竹」一番蹂躪，位於於筆架山之巔的球形雷達站用於保護雷達天線的球形保護罩，出現逾十個破洞。日前記者再到上址拍攝時，穿窿「波波」已消失得無影無縱。另外，石硤尾南山邨公園一棵半百歲巨樹倒下，被山竹吹塌並連根拔起。不過當記者重返原址，大樹已被砍掉，而原本種植大樹的花圃已被移平。

事隔一年，麗港公園大樹重生，生長茂盛，園內有六棵樹獲救，包括洋紫荊樹、大榕樹、台灣相思樹及桃花樹。（邵沛琳攝） 藍田麗港公園：「麗港救樹奇兵」淋水救六樹 逾六萬棵大樹吹倒，斷枝塌樹遍佈全城。藍田麗港公園老榕樹躺卧地面，枯枝倒樹一度將公園包圍。去年由街坊自發經成的「麗港救樹奇兵」，於工人鋸樹前力挽狂瀾，不分晝夜到公園為塌樹根部淋水。事隔一年，麗港公園大樹重生，生長茂盛，園內有六棵樹獲救，包括洋紫荊樹、大榕樹、台灣相思樹及桃花樹。公園內已扶正的桃花樹生長茂盛，今年新年期間花卉綻放，吸引居民到公園賞花。

港島區：

有泳客直斥當局在颱風後將泳灘大部份樹木砍掉，而且部份仍未有清理。（陳諾希攝） 深水灣淋浴間重開 泳客無樹遮陰 深水灣泳灘經歷「山竹」之後遍體鱗傷，多個設施近乎被沙粒「沒頂」，鄰近深水灣燒烤場的污水壓力喉管斷裂，污水疑流入深水灣泳灘，有泳客直指水有「屎味」。一年過去，深水灣淋浴間於今年3月已重新開放，而兩個淋浴間的其中一個更有熱水供應。 不過有泳客指海水間中仍有異味，「要視乎當日水流同風向，不過有時都仲有味。」泳客直言現時泳灘情況可以接受，惟不明為何遲遲未完工。另外有泳客直斥當局在颱風後將泳灘大部份樹木砍掉，而不是扶正「有好多老人家都鍾意喺樹底休息，靠樹遮陰，但係𠵱家冇晒！」

石澳「打卡」聖地「藍橋」已變成「藍渠」。（蔡正邦攝） 石澳「藍橋」倒塌 署方：盡量恢復原來風貌 因「山竹」襲港而遍體鱗傷的石澳，「打卡」聖地「藍橋」倒下，於今年年初，「藍橋」原址搭上棚架。康文署早前表示由於復修「藍橋」需符合現時橋樑設計的標準，工程亦較為複雜，署方亦希望重建後的「藍橋」能盡量恢復原來風貌。 《喜劇之王》的取景場石澳學校 面目全非 而電影《喜劇之王》的取景場地之一石澳公立文新學校亦被颱風摧殘，面目全非。現時學校於7月初竣工，石澳居民會表示，當石澳公立文新學校復修完成後，將會作社區會堂的用途，包括為居民於石澳公立文新學校舉辦不同的興趣班，並且為居民提供場地作聯誼用途。 海防博物館預計2020年重開 石澳「打卡」位面目全非 位於筲箕灣的海防博物館，原本覆蓋展覽館頂部的白色巨型帳篷，有一半範圍被吹至破洞。不過記者於本月12日再到到上址查看，帳篷已再沒有透光，相信帳篷修復工作差不多完成，而博物館預計於2020年重開 。

新界區：

西貢污水處理廠全面恢復二級污水處理 污水處理廠曾變成一片頹垣敗瓦，污水處理能力一度僅能維持一級服務，廠房的近岸位置防波堤被巨浪沖散，使黃色液體直接流出大海。經過渠務處搶修，西貢污水處理廠於去年12月(即損毀近3個月後)已全面恢復二級污水處理程序並達至原來的設計效能，排放水亦完全符合有關排放標準。

西貢碼頭移走擱淺船隻 修補破口 豪華遊艇不敵狂風吹襲，擱淺在西貢公眾停車場旁的堤岸；另有一艘遊艇險撞向餐廳，連接餐廳和沙灘的樓梯亦被摧毀。遊艇「停泊」在防波堤數月，一度成為西貢的「打卡景點」，其後被相關部門移走，並修復因遊艇而受損的防波堤。 西貢榕樹澳同樣飽經風霜，97家魚排受重創，傢私、電器全報廢，元氣大傷。一年後榕樹澳已完全回復原貌，一個個工整的魚排置於海上。

離島區：

塔門重現美麗的海岸線。（黃偉民攝） 塔門回復原貌 惟人流稀少 3米高巨浪撲向塔門，沿海房屋嚴重受損，海水腐蝕、捲走地基、大型傢俱及電器，房屋頓成危樓。一年過去，塔門大致回復正常，卻面臨遊客人流減少情況，有茶餐廳負責人稱：「我喺塔門做咗30年，從來未試過咁靜」。