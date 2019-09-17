【港鐵出軌】路軌有裂紋 　機電署循外物影響、機件故障方向調查

周二（17日）早上八時許，港鐵紅磡站有列車出軌，列車車廂斷開兩截，車門撞至飛脫。機電工程署署長薛永恒表示，署方重視仃次港鐵事故，將會獨立、全面及深入調查事件，預計未來三至六個月完成相關調查。薛永恒確認路軌有一條裂紋，由頭到底約1至2毫米，署方將巡機件問題、路軌懷疑有阻礙物等方向調查，「過程唔可以太快做定論，需要反覆求證。」至於消防處消防區長（九龍南）張廣源指，事件中共有八名傷者，當中五男女輕傷送院。行動中消防處出動90名消防員及救護員，並出動15輛消防車及救護車。警方就事件展開調查，據了解，目前末看到有刑事成份，但一切仍在調查中。

消防處消防區長（九龍南）張廣源、機電工程署署長薛永恒，就港鐵紅磡列車冒煙脫軌事件會見傳媒。（鄧詠中攝）

機電工程署署長：非常嚴重事件

機電工程署署長薛永恒表示，今次的港鐵出軌事件非常嚴重事件，署方很重視今次事件，將會獨立、全面及深入調查。在過去數個小時，署方人員已經取得相關的資料，希望盡快完成相關調查。

將循機件問題、有阻礙物等方向調查

對於被指懷疑有示威者拋雜物入路軌，薛永恒指不排除任何可能性，包括機件問題、有阻礙物等方向調查。「希望搵到事發真相，由於鐵路運行是精密組件，阻礙物大小都有機會造成事故，現時不會揣測有沒有礙物或礙物的大小。」薛強調：「我哋唔會放棄求證，以確認（事故）成因！」

預計未來三至六個月 完成相關調查

薛永恒稱，對調查時間未有完整估算，預計未來三至六個月完成相關調查，過程不可太快做定論，需要反覆求證，目前最重要是深入及全面調查。至於有指路軌有裂紋，他確認路軌有一條裂紋，由頭到底約1至2毫米，但裂紋是意外結果還是原因仍存疑。他又指鐵路系統昨沒有訊號測試。

（讀者楊先生提供）

消防處：現場沒有冒煙及火警

消防處消防區長（九龍南）張廣源表示上午8時33分接報，一輛旺角東去紅磡列車冒煙脫軌，人員8時38分到場。行動中，消防處出動90名消防員及救護員，並出動15輛消防車及救護車，以及出動一條喉去戒備。消防員到場後，現場沒有冒煙及火警，其間在現場展開救援行動。

事件中八名傷者 五人需送院

張廣源表示，行動亦是大致暢順，100人疏散至安全地方，另外有約400人於消防員協助下，疏散至安全地方，消防員於架空電力中止後，檢查於車廂及路軌情況，人員在車廂等地找不到傷者。至於事件共有八名傷者，他們在港鐵紅磡站接受治療，當中1男4女不適送院。另外有1男2女不需送送院，傷者主要是頸肩不適，以及手部擦傷，案件仍在調查中。