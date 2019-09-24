【鄺俊宇遇襲】政府譴責施襲行為　警搜查天眼片段作證

立法會議員鄺俊宇於天水圍遇襲，手踭、頸部及鼻受傷，四名兇徒中三人向鄺拳打腳踢，另一人在旁以手機拍攝過程，其後逃去無蹤。鄺俊宇指對事件感到非常荒謬，又稱不管面對多大的惡勢力，會堅持保護香港人。政府下午發聲明強烈譴責施襲行為，並指警方會嚴正跟進。

立法會議員鄺俊宇今早於天水圍遇襲。（鄧栢良攝）

鄺俊宇手踭、面部受傷，有明顯傷勢。（郭倩雯攝）

取車時被三人襲擊 一人持手機攝錄全程

事發今（24日）早10時許，立法會議員鄺俊宇於天水圍天業路3號對開近社區中心遇襲，他手踭、頸部及鼻受傷，被送往天水圍醫院治理。鄺俊宇今午離開天水圍醫院時會晤傳媒，他手踭及面部有傷痕。鄺稱今早事發時於現場取車準備前往立法會工作，上車時被一名口罩男子拉下車，隨後被三男拳打腳踢，另一人在旁以手機拍攝過程，過程約數十秒至一分鐘，兇徒其後逃去。鄺俊宇指對在光天化日下遭襲擊感到非常荒謬，又稱不管面對多大的惡勢力，會堅持保護香港人。民主黨表示，對於襲擊事件表示憤怒及強調譴責，他們促請警方全力追緝兇徒歸案。

警方到天水圍天業路社區健康中心進行調查，包括查看中心的閉路電視紀錄。（孔繁栩攝）

政府發言人：對所有違法及暴力行為一視同仁

政府發言人下午發聲明指，對鄺俊宇今日（24日）被懷疑有預謀襲擊而受傷，強烈譴責施襲行為，並指警方會嚴正跟進，務求將施襲者繩之以法。發言人又強調特區政府對所有違法及暴力行為一視同仁，警方會嚴正執法，保障市民安全。發言人指香港一向是多元、包容的社會，並是全球最安全的城市之一，呼籲市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。

CID搜查天眼片段

多名便衣探員下午到天水圍天業路社區健康中心進行調查，包括查看中心的閉路電視紀錄作證。記者現場所見，中心外有一個閉路電視鏡頭拍攝向天業路方向，近事發時鄺俊宇泊車的露天停車場外位置。