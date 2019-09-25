【逃犯條例】32歲男起警察底上載Telegram　被控不誠實取用電腦

由六月至今，警方透過主動調查及同事報告，共發現超過2,300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開。周日（22日）警方在紅磡拘捕一名32歲姓陳男子，他被暫控一項「不誠實取用電腦」罪及一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，案件於今日提堂。據了解，涉案男子於紅磡警署外拍攝停車場車牌號碼，之後透過公司數據庫獲取該名警員家人的資料，其後於Telegram上發布資料。

周日（22日）警方在紅磡拘捕一名32歲姓陳男子，經網絡安全及科技罪案調查科人員深入調查後，發現該名被捕男子涉嫌於網上不當公開警務人員親友的個人資料。該名男子於昨日（24日）已被暫控一項「不誠實取用電腦」罪及一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，案件已於今日（25日）上午在九龍城裁判法院提堂。

由六月至今，警方透過主動調查及同事報告，共發現超過2,300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開。（資料圖片）

據了解，涉案男子9月22日於紅磡警署外，拍攝停泊在警署停車場內的車牌，之後根據車牌資料，再進入公司存放客戶資料的數據庫，獲取其中一名警員家人的資料，之後再將有關資料發布到Telegram上一個披露大量警員個人資料群組。涉案男子現擔保外出，擔保條件包括需居於報稱住址、不可離開香港、除工作外不可接觸公司數據庫。

警方稱不當地公開警務人員及其親友的個人資料，對警務人員及其家人造成滋擾。續指，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

警方早前表示，由六月至今，透過主動調查及同事報告，共發現超過2,300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開。有人並在網上煽動他人進行違法活動，部分嚴重案件涉及刑事恐嚇。他們利用有關個人資料對警務人員及其家人造成滋擾，更非法使用警務人員的個人資料在網上申請借貸或其他服務。

針對以上違法行為，網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查後，展開多次拘捕行動。由七月二日至今，於全港多個地點共拘捕17男4女，年齡介乎16至40歲，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「煽惑公眾妨擾」、「串謀公眾妨擾」、「煽惑謀殺」、「煽惑绑架」及「欺詐」等。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方多次重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。