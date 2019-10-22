【陳同佳出獄】台灣直擊　兇案旅館職員換新如常經營　鄰店嘆無辜

反修例風波發酵逾四個月，香港陷入亂局，一切始於去年2月陳同佳與女友潘曉穎到台灣旅遊時，潘曉穎慘遭陳同佳殺害，陳同佳之後潛逃回港。案發時死者與疑兇男友入住的旅館，向警方提供關鍵CCTV片段，台灣警方得以成功破案，惟事件曝光後，旅館生意亦受影響。《香港01》記者重返旅館視察，現場所見旅館門面燈火通明，旅客如常出入。記者詢問前檯職員有關事件時，職員表示大部分職員入職不超過一年，未曾聽聞旅館有命案發生，平時亦有港人光顧。旅館附近有店鋪負責人坦言事件「太可怕」，但台灣人對於不好的事情不會刻意討論，因此附近店鋪、鄰居未有再談及事件。

旅店職員全部換新 仍有港人光顧

去年2月，19歲的陳同佳與20歲的潘曉穎同遊台灣，2月17日兩人於其入住台北大同區一間旅館，疑因爭執下陳同佳將潘女勒死，並將屍體藏於一個粉紅色的行李箱內，同日陳同佳將旅行箱帶離旅店，將屍體棄置於竹圍捷運站外的草地。

《香港01 》記者重返案發的旅店視察，旅店門面燈火通明，裝修一如去年未有大改變。一名於前檯工作的職員表示，自己入職一年多，沒有聽過旅店曾有案件發生，老闆亦從無提及有關事件，亦無看過警方或法院的人到訪旅店。她稱現時全館有六名職員，包括三人負責櫃檯工作及三人負責打掃房間，而這批職員都是較新入職，除了她之外，其他人都來了不足一年。

她又稱，旅店近一年多來生意平均，於假期、周末均會客滿，旅客主要來自東南亞及歐洲，亦有港人光顧，沒有遇到旅客詢問有關事件。她稱，老闆曾提及旅店生意減少，但主因受內地限制陸客到台灣影響。

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附近店鋪未再談及事件

位處旅館旁邊有一間服裝店，負責人蔡先生表示，去年事發時正值新年，店鋪放假沒有營業，但從新聞得知案件正正發生在店鋪旁，的確「很驚訝，如果看到他（陳同佳）經過會更驚訝」他指警方事後有到店鋪要求取得門外閉路電視的畫面，惟當時閉路電視壞了未能提供。

蔡先生指，由於香港的反修例事件，旅館重新被談及，但他認為旅館立場比較無辜，「事發後新聞一直報道，生意難免會被影響」。他指現時固定看到日本、韓國旅客入住旅館，亦有香港旅客入住，相信生意已回復正常，但自己不認識旅館老闆，因此未有確實了解對方生意如何。蔡先生又指，旅館開業至少20年，算是區內開業較悠久的旅館。

蔡先生形容台灣人對於不好的事情不會刻意討論。（黃廸雯攝）

旅館鄰店：太可怕，那是他的女朋友​！

蔡先生又形容台灣人對於不好的事情不會刻意討論，「讓它過去比較好」，因此附近店鋪、鄰居未有再談及事件，蔡先生又認為，疑犯不是台灣人，人們未有太大興趣再關注事件。

與旅館位處同一條街的一間雜貨店負責人則表示，旅館老闆年約40、50歲，但不認識對方，平日見面只會點頭打招呼，沒有曾聼過對方說生意不好，對於命案她坦言「太可怕，可能女朋友有別人的孩子，憤怒吧，但那是他的女朋友」，她指附近店鋪知道旅館有不好的事情發生，但不會刻意再討論。

潘父到訪求CCTV 旅店翻查成破案關鍵

去年3月，潘曉穎父親曾向旅店詢問有關CCTV資料，旅店最初以為資料保存期限已過，建議潘父向台灣警方報案，但旅店負責人看到父親落寞神情，便再次確認CCTV保存期限，發現案發兩日，即2018年2月16及17日的資料原來仍在，於是立即聯絡派出所，終成破案關鍵。

涉事旅店之後表示，本於正義道德，全力協尋監視資料提供給警方，但旅店亦是事件中受害者，媒體報道已嚴重傷害旅店商譽。事發後，旅店鮮見有客人出入，可見當時旅店生意較為冷清。

當日陳同佳將旅行箱帶離旅店，將潘曉穎屍體棄置於一個竹圍捷運站外的草地。（魯嘉裕攝）

棄屍現場民眾如常途經

去年陳同佳將潘曉穎屍體藏入一個粉紅色的行李箱內，之後將旅行箱帶離旅店，乘搭捷運到竹圍站，之後沿著自行車道，前往附近公園一草地棄屍，屍體被棄置荒野一個月，潘曉穎被發現時屍身嚴重腐爛，當時屍臭味混雜草味，未有人敢靠近。如今草地已回復正常開放，民眾如常在自行車道踩單車及跑步。