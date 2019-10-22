【陳同佳出獄】台灣直擊　助破案台警：影響始料未及，應受懲罰

港男陳同佳去年於台灣涉殺害女友潘曉穎，回港後因盜用潘的提款卡提款而因洗黑錢罪被判囚29個月，案件亦成為《逃犯條例》修訂爭議及反修例運動的導火線。正當陳同佳於台灣的殺人罪名原審判無期，而他在香港的獲釋到，案件再現轉折，陳同佳決定於獲釋後回台自首，並去信特首希望協助安排手續。 當日翻查涉事旅館閉路電視、揭露破案關鍵的派出所警員邱聖展，坦言對案件引發的後果「始料未及」，眼見香港警察處理衝突的手法屢被批評，他認為警員需統一聽長官的命令，指認為情況一直無法解決，對民眾及警方也是壓力。邱又坦言陳同佳案隨後涉及司法權問題亦非他們能處理的範圍，自己只能盡力而為做好本分，但認為「該受的懲罰是應要懲罰」。

陳同佳（左）去年涉嫌於台灣殺死女友潘曉穎後，棄屍後逃離回港。（資料圖片）

陳同佳回港因盜用潘的提款卡提款，而被判洗黑錢罪成囚29個月，預計於本月獲釋。（資料圖片）

台灣拖篋棄屍殺人案發生於去年2月，20歲死者潘曉穎與19歲男友陳同佳遊台後失蹤，陳同佳其後獨自返港，因使用潘的提款卡提款，3月13日被警方拘捕，陳同佳於被捕後和盤托出，承認自己於台灣將女友殺害後回港；同日台灣警方翻查兩人入住旅館的閉路電視，發現陳潘兩人於2月17日凌晨返回酒店後，至早上陳同佳獨自將一個看似沉重的粉紅色行李箱拖離旅館，直至退房均不見潘身影，揭露陳同佳拖篋棄屍的過程，終令港台警方閃電破案。

憶案件歷歷在目 從警七年最矚目

「見到他（陳同佳）正常一個成年人，提箱子怎麼會提不動的感覺？然後再確認CCTV有兩個人入住（旅館），但只有一個人離開」台北大同區建成派出所的警員邱聖展，憶述當日翻查閉路電視、揭發疑點的過程仍歷歷在目。從警七年，邱直言案件是他接觸過最大型、矚目的案件，他亦獲得同事間的讚賞，笑言「會比較有自信之類的，但升職的程度還沒有到」，但他指畢竟案件不是什麼好事，朋友之間亦不會多談。

當日於取得案件的重大發現後，邱聖展將資料報告上級，後來再為證人包括旅館老闆等落口供並筆錄其他資料，邱指於之後的一兩星期，派出所亦繼續協助調查，包括再翻查有關的閉路電視，了解陳同佳用作棄屍的行李箱去向，他稱自己參與的只是案件的一半，負責了解有關案件的人及現場情況，「因為人（陳同佳）在香港不在這裡，我們只能做好自己的部分，再交由上級機關作政治上的交流」。

邱聖展坦言案件涉及司法權問題，已不是他們能處理的範圍，自己只能盡力而為做好本分。（黃廸雯攝）

案件後續非自己能處理 只能做好本分

案件因港台兩地無司法互助及引渡協議，陳同佳在台灣殺人罪名未能審理，台檢察方多次向港府提出司法互助不果，於去年12月將案件簽結及通緝陳同佳；而港方以四項洗黑錢罪將陳同佳判囚29個月，預計於本月23日獲釋。對於陳釋放在即但殺人罪審判無期，邱聖展坦言案件涉及司法權問題，已不是他們能處理的範圍，自己只能盡力而為做好本分，「反正就是做好該做的事情，把現場經過、動機、影像方面作釐清」，而案件於台灣亦已告一段落，但他坦言認為「該受的懲罰是應要懲罰」。

引發反修例示威始料未及

這宗殺人案，成為港府提出修訂《逃犯條例》，引發本港長達四個月反修例運動的導火線，邱聖展表示亦有留意香港的激烈示威情況，坦言沒想過案件會引發那麼大的後果，對香港警察處理衝突的手法被批過度武力，邱指自己未處理過如此激烈的衝突，如台灣發生類似情況，亦會派出不同單位如霹靂小組（中華民國特種警察）出外執行任務。邱認為警員需要統一聽長官的命令，有些東西無法用個人情感左右，「這就是我們的工作，長官交棒我們就要去做」，認為情況一直無法解決，對民眾及警方也是壓力，「在壓力下會做出什麼舉動，基本上應該會比較激烈一些吧」。邱又坦言衝突情況無人樂見，希望香港情況能早日平息。