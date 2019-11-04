維園集會被捕　三候選人今提堂　批警濫捕阻撓參選活動

128名區議會選舉候選人在上周六（11月2日），在維園中央草坪發起選舉聚會。警方在下午表示聚會是非法集會，並約4時防暴警向維園方向發射多枚催淚彈。民主派沙田區選候選人鄭仲恒、大埔區候選人文念志及陳振哲涉嫌非法集結及阻差辦公被捕，今日被提控於法庭。陳振哲因身體不適，缺席聆訊，將押後本周四（11月7日）下午2時半再提堂。鄭仲恒及文念志批評警方濫捕，打壓選舉活動。 攝影：張浩維

鄭仲恒左手及右腳腳踝以繃帶包紮，他表示未來不會懼怕。

鄭仲恒和立法會議員陳志全、多位馬鞍山選區候選人，在開庭後一同步出法庭見記者。他的左手及右腳腳踝以繃帶包紮，他表示不會懼怕，希望大家繼續支持民主派侯選人。他們又在庭外叫口號，要求「還我公平選舉」，批評警方濫捕無理。

而文念志與大埔民主聯盟成員一同步出法院，他們批評警察濫捕，打壓候選人活動，要求交代及嚴懲警暴。文念志表示，警方以涉嫌非法集結及阻差辦公兩項罪名拘捕他們，由於案件已進入司法程序，不便透露詳情。他又指，在渡過接近48小時扣留後，目前狀況安全、平安，感謝拍檔、同事及市民關心，「好掛住大家」。

他又表示，就保釋條件中的「禁足令」，控方要求三人不准踏入維多利亞公園，被法官質問拘捕地點不在維園，警方沒有強烈及合理理由禁足。他表示，作為候選人，有權利進行合法聚會。

報稱獨立民主派的鄭仲恒為沙田區鞍泰選區候選人，同區還有民建聯的招文亮，及報稱獨立民主派的湯子霈參選。而報稱區政聯盟的文念志屬大埔區頌汀選區候選人，同區另一候選人為民建聯的譚榮勳。而報稱大埔民主聯盟的陳振哲是大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為經民聯的陳灶良。