【科大集會．總覽】聲援墮樓科大生　逾百學生包圍校長促跟進

周日「七區行街」演變成多區衝突，深夜將軍澳成為戰場，大批示威者於唐明街一帶聚集及堵路，警方發射催淚彈清場，又衝入廣明苑屋苑範圍搜查。一名姓周22歲的香港科技大學男學生，疑在尚德停車場躲避催淚彈時，從3樓跌落2樓重創，昏迷送院，現留醫伊利沙伯醫院。科大學生今晚在校內舉行集會，譴責警方阻止救護車進入事發現場，拖延傷者接受治療，並要求校方關注，跟進事件。 【00：16】在場人士陸續離去。 【00：14】經檢查後證實涉事的圖片及片段均已刪除，該名女子獲放行。在場人士用普通話大叫「下次不要拍喇」。 【00：11】在場人士指派一名男子作為代表，檢查該名女子的「小米」電話，包括圖片庫及微信等通訊軟件。 【00：05】被包圍女子在眾人要求下，展示及刪除拍攝過的照片及影片。現場人士質疑該女子的身份。該女子稱「I take photos, Just For Fun！」 【2019-11-05/00：01】在場人士要求拍涉嫌大頭照女子刪除照片，包括手機儲存及雲端照片。 【23：59】科大現場，有一名女子涉嫌偷拍其他人大頭相，遭其他人士包圍。在場人士向該名女子用英語質問其拍攝動機。 【23：55】科大校長史維登上私家車，多人站在車前擋住去路，私家車未能離去。有人大叫口號「科大人反抗」。 【23：51】集會逾五小時，校長史維登上座駕準備離開。 【23：25】有學生代表表示，剛才有女生涉嫌被人掃胸，他與女事主已經落案，交由性騷擾委員會處理，委員會將會聯絡事主，如有需要會再向學生代表了解。 【23：22】校方保護史維離開期間，學生擠擁一團，期間有學生被撞跌，現場混亂。

【23：14】校方職員表示，校長史維已經會見學生接近五小時，希望讓校長回去處理學生訴求，但現場人士繼續包圍，史維未能成功離開，學生要求史維交代何時完成涉事教師的調查，史維坦言，一個負責任的管層理層，不能草率回應，在既定程序下需要時間去調查及跟進，任何人有意見或疑問可以向校方查詢。

【23：00】有學生表示，未來還要上涉事教師的課堂，質問會否暫停涉事教師職務，史維表示，校方會跟進事件，現時首先要回去處理餘下工作，承諾明天會展開調查，校方會有既定程序處理。

【22﹕45】校方安排涉事女生及目擊者共三男一女到保安室，跟進女生聲稱遭人掃胸事件。

【22﹕22】領展回應事件表示，將軍澳尚德A停車場由領展擁有，威信停車場管理(控股)有限公司負責管理。經初步翻查閉路電視紀錄，攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下的片段。車場辦事處會保留當晚所有閉路電視畫面，並配合警方的調查，提供一切所需協助。對於是次不幸事件，領展向傷者及其家人致以深切慰問，祝願他早日康復。

【22﹕19】該名男子舉起手機拍攝在場女生。校長向男子稱不要令情況更混亂，叫他離開。有學生憤怒稱是否讓他走，男子稱他有權逗留或離開。在場學生大叫﹕「個女仔喊緊架！件事向你面前發生架！」

【22﹕15】一名男子擠入人群，被女生指觸碰及推到其他女生，該男子稱只是想問問題，並否認碰到該名女生。該名男子報警，現場有人大叫「報警！非禮！」，有人問校長如何處理。校長即上前與他作出了解，在場人士稱﹕「畀佢報警呀！」校長及職員不斷稱﹕「冷靜！」及安撫該名男子。女事主大叫﹕「佢個手踭掂到我個胸呀！」

【22﹕12】學生要求校方立即行動，職員稱已代表大家送上花籃，並讓傷者在適當的環境下接受治療，但希望由家長第一身去了解，家長會最清楚事件。學生不滿稱家長是否一部CCTV，職員稱校方不適合以第三者的身份取得片段。

【22﹕04】學生服務的職員指校長一知道事件後，便已到醫院探病及見傷者的父母，他們非常難過，而家人希望自己處理事件。校方指會提供最多的幫忙，並將校方聯絡方法交予他們，家人指明白校方、同學的關心，但在此難過的時候，家長稱如果有需要自然會致電，知道傷者的情況便會通知校方。學生會亦曾嘗試，但情況相似。明日校長會再嘗試聯絡家長，希望取得他們的同意。學生不滿稱，是否家人不同意，校方便什麼都不會做。職員指，要相信家長，傷者父親很理性地處理事件。學生回以校方應主動尋回真相。

【21﹕59】學生怒稱為何校方今日探傷者時，不主動向家人提出取CCTV，如今更稱要先取家人電話才可以問他們的同意，學生批評校方「遊花園」。有學生要求交代探病時，校長到底做了什麼，提供了什麼協助。校長稱已問答一再重覆。

【21﹕54】有學生問警方昨日在將軍澳，在沒有任何示威者的情況下開催淚彈，是否合理。校長指如果任何人在沒有示威者下開催淚彈是不應該，而昨日的情況需要了解。有學生稱可以問在場傳媒。又有學生不滿他至今沒有作出譴責，又指他是社會的一份子。有職員指時間差不多，可以在下周再會面，有學生憤怒稱傷者仍在ICU，時間緊張，認為下一個會面應該在本周進行。

【21﹕48】有人指校長準備離開，在場人士大叫﹕「還我校長，釋放史維。」、「保護校長」。有人表示不要推撞在場記者。

【21﹕09】有人取來大聲公予校長，校長表示，他指大家都同意要就事件取得CCTV片段，亦會向家人聯絡，可能有法律上問題要處理，但大家有共識要取得CCTV。他指本周內會再與大家會面，明早校方會立即處理事件並要求取得CCTV。校方會不斷向大家公布事件進展及遇到的困難，他希望科大各方都會齊心協力，一同努力，並說服政府回應事件。

【20﹕52】科大校長史維再一次表示，大家都很擔心受傷學生的情況，他們非常希望把真相找出來，亦希望申請CCTV，但會先向家人取得同意，然後再作一個官方要求申請片段。

【20:44】校方多次重申，要回去翻查家屬聯絡，學生不滿為何校方現時不能立即致電家屬。亦有學生稱學校應要求查看CCTV了解事件始末，校方回應涉及私隱問題。有學生不滿指現時是公義問題，要為同學取回公道，不明白為何要與私隱問題有關連。

【20:36】現場仍然膠着，學生要求校方立即到停車場取CCTV；但校方表示先要向家屬取得同意，學生又反問如果家屬拒絕會如何處理？

【20:13】科大副校長（行政）賀致信表示，會盡快連絡周同學家屬，明天向商場索取CCTV，但現階段仍需時索取家屬電話。

【20:05】史維重申，校方會在今晚會聯絡周同學家屬，必須先獲得對方同意，才可進一步索取相關資料，但有學生要求即時致電家屬。

【19:58】校方職員表示，會先聯絡周同學家屬，取得同意後，再向消防處索取救護員紀錄，了解當時的救援情況。

【19:55】有學生質疑，周同學墮樓後，警方曾阻止救護車進入事發現場，拖延傷者接受治療，史維表示，這需要證據支持。有學生稱校方應該向停車場索取CCTV 片段，而非站着等CCTV到手。

【19:40】史維表示，知道同學們追求「五大訴求」，但坦言，訴求是向政府，不是向他本人，承諾下周會再會見學生。

【19:38】史維表示，會再安排時間與學生見面。當史維轉身欲離開時學生起哄，高叫「五大訴求，缺一不可」。

【19:30】過往曾有警員進入大學校園執法，學生問史維會否容許警方入科大？史維表示，如果警方有合理調查原因，他一定會到場，先了解警方為何要入校園調查，有學生表示，「錄咗音架啦」。

【19:20】有學生批評，校方等警方調查，等同甚麼都沒有做過，要求校方交代具體跟進行動。

【19:10】史維表示，校方、警方及政府都要向公眾交代，因此仍然需要深入調查，他今天現身見同學，不是做政治騷，承諾一定會安排時間，再見學生交代調查進程。

【19:00】有理科生表示，催淚彈根本不能在室內發射，惟警方卻向停車場發射，才迫使周同學跳樓逃生，問校長史維何知催淚煙禍害？

【18:55】有學生質疑，不少媒體都已經如實報道周同學墮樓經過，為何校方仍要調查？是否不信任報道？為何至今未有任何跟進？史維表示，並非不信任報道，重申校方已有跟進。

【18:50】史維表示，十分關注受傷學生情況，校方會給予最大支持。有學生批評校方未夠積極，史維表示，校方已經要求警方交代，但時間表進度不是校方決定。

【18:30】科大校長史維到場，會見學生。