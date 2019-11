【科大集會．總覽】聲援墮樓科大生　逾百學生包圍校長促跟進

周日「七區行街」演變成多區衝突,深夜將軍澳成為戰場,大批示威者於唐明街一帶聚集及堵路,警方發射催淚彈清場,又衝入廣明苑屋苑範圍搜查。一名姓周22歲的香港科技大學男學生,疑在尚德停車場躲避催淚彈時,從3樓跌落2樓重創,昏迷送院,現留醫伊利沙伯醫院。科大學生今晚在校內舉行集會,譴責警方阻止救護車進入事發現場,拖延傷者接受治療,並要求校方關注,跟進事件。

【00:16】在場人士陸續離去。

【00:14】經檢查後證實涉事的圖片及片段均已刪除,該名女子獲放行。在場人士用普通話大叫「下次不要拍喇」。

【00:11】在場人士指派一名男子作為代表,檢查該名女子的「小米」電話,包括圖片庫及微信等通訊軟件。

【00:05】被包圍女子在眾人要求下,展示及刪除拍攝過的照片及影片。現場人士質疑該女子的身份。該女子稱「I take photos, Just For Fun!」

【2019-11-05/00:01】在場人士要求拍涉嫌大頭照女子刪除照片,包括手機儲存及雲端照片。

【23:59】科大現場,有一名女子涉嫌偷拍其他人大頭相,遭其他人士包圍。在場人士向該名女子用英語質問其拍攝動機。

【23:55】科大校長史維登上私家車,多人站在車前擋住去路,私家車未能離去。有人大叫口號「科大人反抗」。

【23:51】集會逾五小時,校長史維登上座駕準備離開。

【23:25】有學生代表表示,剛才有女生涉嫌被人掃胸,他與女事主已經落案,交由性騷擾委員會處理,委員會將會聯絡事主,如有需要會再向學生代表了解。

【23:22】校方保護史維離開期間,學生擠擁一團,期間有學生被撞跌,現場混亂。