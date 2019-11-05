【連儂牆】三部門大清洗大埔連儂隧道　區議員區鎮樺協調免釀衝突

持續近5個月的反修例風波下，示威者於全港多區建設「連儂牆」表達訴求。其中衝突連連的大埔連儂隧道，據悉被投訴出現衛生問題，一周前警方、食環、及路政跨部門合作，定於昨晚至今晨（4及5日）大清洗隧道，三部門等合共逾百人，撕走牆上的標貼海報，又在地面髹漆。大埔區議員（大埔中選區）區鎮樺指，已及早通知連儂牆義工，拆走部分值得保留的文宣作品，並擔當協調角色，避免發生衝突。

現任區議員（大埔中選區）區鎮樺、以及上周六（2日）在維園被捕的候選人（頌汀選區）文念志，在隧道內了解。（陳永武攝）

昨深夜11時左右，警方、食環、路政聯同外判公司等，逾百人抵達埔連儂隧道，當中包括約60名防暴警等警員、50名食環署人員及20名路政署人員等。三部門人員分批撕走牆上的標貼海報，亦以灰白色油漆為地面重新髹油，全程有警員在隧道巡邏及駐守，未有發生衝突。區政聯盟大埔及北區工作隊成員區鎮樺、姚鈞豪、區鎮濠及文念志等人，亦有在隧道內了解情況。

大埔區議員（大埔中選區）區鎮樺稱，今次清洗行動由食環署主導，他擔當協調角色，避免發生衝突及誤會。他已及早通知轉護連儂隧道的義工，拆走想保留的文宣作品，「因為有啲其實好靚！」他指行動期間，亦有義工在場，雙方未有發生任何衝突。區鎮樺指，牆身膠水等或未能即時清理，或需有下一次清洗行動，暫未知確實日期，但他與相關部門會先作溝通及協調。

區政聯盟大埔及北區工作隊幾位成員，均是今屆區議會選舉大埔區候選人。區鎮樺是現任區議員（大埔中選區），將迎戰民建聯梅少峰；姚鈞豪已報名參選（宏福選區），對手是民建聯胡健民；區鎮濠則在（大元選區）面對三名對手，包括現任當區議員、民建聯鄭俊平、報稱獨立的蘇馬俊及未有提供黨派的黃家欣；參選（頌汀選區）的文念志，則會與現任當區議員、民建聯譚榮勳一較高下，他於11.2維園集會中被捕，本周四（7日）再提堂。

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防暴警在隧道內駐守。（陳永武攝）