【理大圍城】留守示威者主動剖白心聲　「手足唔好再為我哋犧牲」

「理大圍城」持續多日仍未平息，留守示威者的身心狀況，引起全城關注。民主派在區選中取得壓倒性勝利後，昨（25日）派出葉建源、鄺俊宇、范國威、黃國桐等多名議員，與留守示威者對話。葉建源引述，留守者不希望引起衝突，期望警方盡快退場，由校方重管校園。今日（26日）凌晨，一名留守者主動接觸傳媒，剖白連日來的「駐校」生活，並答謝外界關心，寄語「手足唔好再為我哋犧牲！」

留守者展示義務急救員的便利貼字條，並答謝外界關心。（蔡正邦攝）

●「手足唔好再為我哋犧牲」

今日凌晨約4時半，理大校園一片寂寥，在場傳媒半夢半醒之際，一名留守的示威者，突然主動踏入傳媒聚集範圍，透過大氣電波向大眾剖白心聲。他頭戴鴨舌帽、以黑布蒙着全面，甫開口即答謝昨晚在理大外面聲援的市民，並指透過連登，看見有人發起「和你塞」行動，呼籲外界三思而行，因為不忍有人因此再度犧牲。「希望手足唔好再為我哋犧牲！」

●「喺poly 住得幾好、幾開心嘅」

圍城持續近10日，不少示威者因為身體及心理狀況，先後需要送院，仍然留守的示威者情況，令外界擔憂。他卻直言：「喺poly 住得幾好、幾開心嘅！」並透露近3、4日以來，警方指引有變，容許指定訪客進入，社工、校長及議員等人，相繼入校探訪，更有義務急救員，於半夜時分「拍門」，並於門外貼上字條表達關心，「怕冇人陪我哋傾計，特登（凌晨）4、5點過嚟，陪我哋傾計、敲我哋門‥‥‥」

●「我哋真係好多謝你哋」

他向傳媒展示寫有「一齊返屋企！」、「留返條命，信我一次！」等便利貼，不諱言連日來雖徹夜難眠，但眼見窩心字條，仍心存感激，不忘答謝外界關心，「我哋通常好夜先瞓得着，（凌晨）4、5點一開房門，就見到呢啲嘢（字條）‥‥‥我哋真係好多謝你哋！」他叮囑外界毋須擔心，「其實呢度好安全，喺Poly住慣咗，都幾開心，ok嘅。」

問到警方表明將派員進校，他則婉拒回應，整個訪談僅約5分鐘，他其後轉身急步離開，孤身隻影，消失在寂靜的校園中。