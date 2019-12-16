【錶行劫案】旺角劫案災區視察　十小時無警行咇　錶行設鐵籠自救

旺角區上周（13日）發生兩月內第五宗錶行劫案，附近有錶行表示已改用鋼料強化門代替純玻璃門，亦有店東表示近日爆竊案遞增，源於沒有警員進行巡邏工作。記者今早十時起到旺角花園街一帶觀察，直至晚上8時仍不見警員行咇，或警車到上址巡邏。 據了解，正常而言，警署軍裝巡邏小隊分為三更，一更至少八小時，主要分為徒步或警車巡邏，而路線及人手則視乎不同警區的大小而定；而現時因應社會情況，警方主要改為警車巡邏，亦因應情況進行調配工作。

觀察逾三小時不見警巡邏

旺角花園街上周（13日）發生區內兩月內第五宗劫案，記者今早10時起到花園街一帶查看，上址一帶有多間商店，包括找換店及錶行等如常營業，街道人口密集，然而至晚上８時，記者於上址觀察逾十小時均未見有警員或警車於上址一帶巡邏。

記者在下午4時至6時，不斷在旺角道、亞皆老街、花園街、洗衣街、快富街一帶來回徘徊，沒有見到任何警員巡邏，亦沒有警車駛過，猶如「冇警時份」。多間錶行表示不見警察巡邏，因應劫案急增，而採取自救方案，包括將櫥窗玻璃換成亞加力膠，顧客推門後需由職員按電閘開門，櫥窗減少展示的名錶及將錶擺放的位置移後，更有錶行索性仿傚金舖、當舖，在店內建一個鐵籠，東主坐在裡面接待客人。

錶行東主裝設「鐵籠」防劫案

大阪鐘錶負責人阿聰表示，由於近日劫案增加，但警力未見加強，不曾見過警員行咇，印象中曾有警車駛過。店舖除了更換強化玻璃外，更在店內裝設「鐵籠」，自己坐在圍欄後接待客人，「劫案太犀利啦！自己要做啲嘢。」不過，如果自己離開舖頭一刻，被人以牛肉刀威嚇，也只能無可奈可地奉上財物。

至於劫匪搶去的賊贓，他估計大多數會帶回內地套現，因為遇劫錶行會將失物型號及編號交給警方，警方大多會在一至兩天內向不同的錶行及當舖發放資料，一旦驗證貨物時發現有可疑，會立即通知警方。如果賊人在網上出售，阿聰提醒市民最好在有信譽的店舖買錶，即使在網上購物，亦應該與賣家到名錶的維修部檢查手錶，作進一步驗證，相信有助避免買到贓物。

警方套取疑犯指模。（余睿菁攝）

每更至少八小時 現以警車巡邏為主

據了解，正常而言，警署軍裝巡邏小隊分為三更，一更至少八小時，主要分為徒步或警車巡邏，而路線及人手則視乎不同警區的大小而定，每區均不同，旺角警區因一向有不同罪案發生，因此警區警力協調彈性一向較大。另外，因應現時社會情況，警員現時主要以警車巡邏為主，而非以往的徒步巡邏，而確保警員安全，同時現時變數較大，隨時需要調配人手進行處理不同工作，例如示威情況，因此會有較多調整。

主職街上巡邏 應付突發事件

翻查警方資料，軍裝巡邏小隊編制因應不同警區需要有所不同，並分為不同的更份，以確保小隊有充足的人手，人員配有警槍，警棍，胡椒噴劑等等。每天外出巡邏時，巡邏小隊需會作出更前訓示，及後由警車派出外出巡邏。另外，巡邏小隊主要職責於街上徒步巡邏，應付突發案件及回應999的案件，到場打撃罪案。

謝振中於八月中旬曾表示，巡邏警員改以巡邏車巡邏。（資料圖片） 警方八月中指改巡邏車巡邏 時任警察公共關係科總警司謝振中於八月中旬曾表示，因應早前的情況，部份總區人手作出調配及調節，以確保現有資源安排下仍可處理緊急個案，警方亦會考慮個案是否可有其他政府部門處理。謝當時表示，明白公眾對行咇服務有期望，強調並非沒有巡邏人員，只是改巡邏車巡邏，絕不影響警方提供的緊急服務。 郭嘉銓﹕大量人力處理暴力事件 而在今日的警方記者會上，被問上周五旺角再發生劫案，香港犯罪率上升，有指因警方要處理示威事件令警力分散，亦有指是製造示威導致的印象。新任的警察公共關係科總警司郭嘉銓強調，指警方無對其他罪案作出行動是有錯誤，警方相當關注香港的犯罪情況，所以警方呼籲公眾支持停止暴力，不要支持暴力示威或行為，因為暴力行為，警方需要大量人力處理，所以需要調整平日警力。郭指，如無公眾支持，無法維持低犯罪率，全港人想要一個安全的香港，香港在六個月前是一個安全城市，但我們面對許多暴力行為、暴力示威者及不負責任行為的排戰。郭呼籲公眾支持，停止支持暴力，如六個月前一樣，一同制止犯罪活動，香港恢復成安全城市。

旺角花園街一間錶行，上周（13日）發生劫案，是兩月內區內第五宗劫案，而涉事的錶行更第二度遭劫。事發時四名賊人持刀、錘入內搶劫，一名男職員手臀受傷，店舖被奪去逾100萬財物，店東表示，因近日警察減少巡邏，影響到附近治安。